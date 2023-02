Teramo, ampliamento dell’impianto sportivo di via Leonardo da Vinci

Chiuso l’iter progettuale per l’ampliamento dell’impianto sportivo di via Leonardo da Vinci a San Nicolò. L’Assessore Falini: “Ora andremo a gara”

TERAMO – Ieri pomeriggio, la Giunta, ha approvato l’aggiornamento e l’adeguamento del progetto esecutivo per l’ampliamento dell’impianto sportivo di via Leonardo da Vinci a San Nicolò, finanziato per un importo di 1.300.000 euro a valere sul PNRR Sport e Inclusione. Progetto che adesso andrà in gara d’appalto entro il 31 marzo, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’intervento, che rientra nell’attività di rigenerazione e riqualificazione di tutte le aree sportive presenti sul territorio, avviata da tempo dall’Amministrazione Comunale, prevede la sistemazione dei due campi da tennis esistenti, che diventeranno polifunzionali e la realizzazione di due campi da padel e di un campo polivalente in resina coperto, oltre al miglioramento e all’ampliamento della struttura a servizio dei campi con la realizzazione anche di una palestra interna. L’impianto, così ristrutturato, potrà ospitare diverse discipline e anche partite di calcio a 5.

“Si tratta di un progetto nel quale abbiamo creduto molto – sottolinea l’Assessore con delega allo Sport Sara Falini – che insiste in un’area particolarmente popolosa e che, grazie alla realizzazione di un nuovo campo coperto, andrà a dare risposta alle esigenze di tante realtà associative che oggi hanno sempre più difficoltà a trovare spazio all’interno della altre strutture sportive. In questo modo andremo ad ampliare l’offerta, garantendo il massimo utilizzo dell’impianto anche nei mesi invernali. In base alle scadenze previste dal PNRR, andremo ad appaltare i lavori entro il 31 marzo e l’intervento partirà subito dopo”.