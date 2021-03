Tennis, Torneo TPRA Pescara: i risultati delle qualificazioni

PESCARA – Conclusa la Tappa di qualificazione agli Italiani TPRA 1^ fase al Circolo Tennis Sea River, organizzata dall’Adriatico Tennis Tribe. Nel singolare maschile categoria All Star, vittoria dell’esperto Stefano Alessandrini che ha superato in finale la giovane sorpresa del torneo Tommaso Cichelli. Nel singolare femminile All Star, ha avuto la meglio Mariagrazia Congeduti in una finale combattutissima con Patrizia Candeloro.

Il torneo si è svolto nel pieno rispetto delle norme anti Covid e dei protocolli FIT grazie alla preziosa collaborazione di tutti i partecipanti. Prossimo appuntamento al Sea River dal 12 al 14 marzo con i doppi (maschile, femminile e misto) per conquistare la qualificazione al master regionale (2^ fase) da cui usciranno poi i qualificati per la 3^ fase finale dei campionati italiani TPRA.

Nelle foto: Stefano Alessandrini a sx, Tommaso Cichelli a dx e Patrizia Candeloro, Mariagrazia Congeduti.