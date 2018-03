TEDx Pescara. Il primo TEDx “Forte e Gentile”

20 aprile 2018 al Castello Chiola di Loreto Aprutino. Svelati i nomi dei primi 5 speaker. Lasciati “contagiare dalle idee”

LORETO APRUTINO (PE) – Un’attesa che non ha fermato le migliaia di persone che da anni si lasciano “contagiare dalle idee” nell’evento multidisciplinare che ha conquistato il mondo.

I biglietti per essere presenti al Castello Chiola il 20 aprile 2018 sono stati messi in vendita, online, a novembre ed hanno fatto registrare il tutto esaurito in poche ore.

E’ da pochi giorni una bella novità! Chi non è riuscito ad occupare la sua poltrona nella Sala Cascella del TEDxPescara c’è l’opportunità, che si va ad aggiungere a quella del Live Streaming organizzato presso l’Aurum. Sono disponibili i biglietti TEDx SILVER che consentono di partecipare all’evento (che dura una intera giornata) con i protagonisti all’interno del Castello Chiola, location principale dell’evento, dove sarà disponibile il Live Streaming della sala principale, ed include la Giftbag e la partecipazione a tutte le attività di Networking tra le quali welcome coffee ed aperitivo finale. I biglietti sono disponibili al costo di € 39,00 sul sito www.tedxpescara.com .

Il boom si è registrato anche sui social dove è palpabile l’attesa per conoscere i nomi di chi avrà l’onore di stare sul palco. Dodici in tutto, ma i primi quattro sono finalmente stati resi noti. Si tratta di Marta Edda Valente, attualmente Employer Branding Assistant presso Fater SpA, che racconterà la sua seconda vita dopo la tragedia del terremoto dell’Aquila del 2009; la giornalista scientifica Paola Capatano, a capo del servizio di comunicazione multimediale del Cern di Ginevra; il blogger e Mind Grower Andrea Giulidori, il fisarmonicista Renzo Ruggieri che la sua musica l’ha portata sui più grandi palchi del mondo a cominciare dall’Arena di Verona per finire allo Shanghai Grand Theater solo per citarne alcuni, ed infine Riccardo Iacobone, imprenditore di successo del mondo della tecnologia e del vino.

E mentre il TEDxPescara inizia a svelare i suoi volti sul suo sito, ci si chiede come possa accadere che i biglietti per assistervi siano stati esauriti mesi prima che di questi si avesse anche solo il sentore! La risposta è nella credibilità di un format che punta sulla condivisione di idee di valore, attraverso il racconto dei suoi protagonisti. Il TEDx è una vera e propria esperienza fatta di ascolto, incontro, partecipazione, ispirazione e crescita.

Esponenti dell’industria, della cultura, dell’istruzione, del sapere tecnologico e artisti che hanno in comune la capacità di innovare, rinnovarsi e trasformarsi attraverso la condivisione del loro punto di vista o delle loro scoperte si alterneranno nel corso di un evento che, ad oggi, ha raggiunto sul canale YouTube, oltre due miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo.

“Quello di Loreto Aprutino sarà il primo di una serie di appuntamenti TEDx nella nostra regione. Un sogno che vogliamo realizzare e che sappiamo di poter trasformare in una grande realtà nella nostra città piccola sì, ma ricca di idee e cultura”, afferma il designer Filippo Spiezia, organizzatore dell’evento.

Un evento contagioso di “idee che meritano di essere diffuse”, che vuole essere un momento di condivisione di idee e valori che hanno ispirato ed ispirano un nuovo modo di pensare e ripensarsi nella società e nel mondo del lavoro. E in Abruzzo non poteva non essere raccontato che attraverso quella visione “forte e gentile” che lo rende unico e riconoscibile.

La cena di gala firmata TEDx

È disponibile per l’acquisto anche la Cena di Gala TEDx DINNER in compagnia di speakers, staff e partners, all’interno del Castello Chiola presso le sale de L’Antico Torchio. Lo chef Vito Pastore propone un’esclusivo menu abruzzese firmato TEDx, il cui costo è 69€ a persona. Alle portate saranno abbinati vini Marramiero e sono inclusi. L’ingresso per la cena è consentito dalle ore 19 ed è possibile prenotare tavoli riservati o aziendali, minimo di 8 commensali.

Info sull’evento e acquisto biglietti:

www.tedxpescara.com