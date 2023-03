Tappa pescarese delle EU Industry Week all’Aurum il 17 marzo

L’evento (dalle ore 9) promosso dall’ufficio Europa Area Metropolitana è incentrato sulle realtà Culturali e Creative del territorio

PESCARA – Nuovo importante appuntamento promosso dall’ufficio Europa Area Metropolitana (UEAM) Pescara-Montesilvano-Spoltore. Si terrà infatti domani venerdi 17 marzo 2023 dalle ore 9, nella sala Europa dell’Aurum, la tappa pescarese delle EU Industry Week. Il focus sarà incentrato sulle Industrie Culturali e Creative del territorio, per immaginare insieme un futuro di condivisione, sinergie, sviluppo.

Realizzato da un partenariato qualificato, con Ueam e altri attori come Innovalley, Europe Direct Chieti, Università D’Annunzio Chieti Pescara, IDP Europa, Abruzzo in Europa e l’European Enterprise Network – Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara, l’evento vedrà alternarsi interventi specifici e tavoli di lavoro tra grandi realtà industriali pescaresi, soggetti istituzionali e il complesso ma preziosissimo tessuto di produzione creativa e culturale del territorio. L’obiettivo è creare una interazione razionale e pianificata tra gruppi di questa natura, con l’ambizione di creare le basi per la formazione di “Knowledge and Innovation Communities” così come indicato dall’European Institute of Innovation and Technology (EIT) del programma Horizon Europe, che nel settennato 2021-2027 annovera tra le sfide da affrontare anche quelle relative alle industrie culturali e creative.

“Con questo appuntamento UEAM – ha affermato il Consigliere comunale delegato per le Politiche europee, Salvatore Di Pino – prosegue l’attività di divulgazione e formazione sul territorio di area vasta. Continuiamo seguendo un filo conduttore che ha già riguardato i giovani, l’ambiente, l’inclusione sociale e ora l’innovazione, sempre con l’intento di coniugare gli obiettivi dell’Unione Europea con le aspirazioni del territorio e in questa direzione andrà – domani – l’illustrazione delle opportunità finanziarie messe a disposizione a livello europeo”.