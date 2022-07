Tagliacozzo Festival 2022: apre il concerto di Gala

TAGLIACOZZO – Venerdì 29 Luglio 2022, alle 21.30 in Piazza Duca degli Abruzzi, il Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival, ormai alla sua 38° edizione, inaugura sullo stile dei grandi Festival Europei.

Un grande concerto di Gala ad ingresso libero, fortemente voluto dall’amministrazione del Sindaco Giovagnorio e dell’Assessore Nanni, diretto dal direttore artistico del Festival, Jacopo Sipari di Pescasseroli, tra i più celebri direttori d’orchestra della sua generazione, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’International Opera Choir preparato dal M° Giovanni Mirabile e alcuni tra i più grandi solisti internazionali come il soprano Donata d’Annunzio Lombardi, premio puccini 2019, il tenore Amadi Lagha, il mezzosoprano Giuseppina Piunti e i baritoni Sergio Bologna e Luca Bruno. Insieme a loro alcuni tra le migliori giovani promesse del canto come Davide Battiniello, Tenore, Martina Sannino, Soprano, Rossella Cerioni, Soprano, Lorenzo Martelli, Tenore e Valentina Pernozzoli, Mezzosoprano.

“Una occasione unica di vedere tutti insieme alcuni tra i più grandi interpreti della musica operistica mondiale per un programma che resterà nel cuore di tutti – dice Chiara Nanni, assessore alla cultura. Un’inaugurazione speciale per un Festival per il quale abbiamo dedicato moltissimo impegno e dedizione e che ormai è divenuto un faro per la cultura di tutta Italia”.

“E lucevan le stelle – Opera aeterna” il titolo di un concerto con oltre 150 esecutori che in realtà si pone come uno straordinario viaggio attraverso i più grandi capolavori operistici mondiali, dai concertati vibranti di Macbeth, Guglielmo Tell, Otello e Attila, alle sognanti arie di Aida, Tosca e Turandot, dalla sensualità di Carmen alla sacralità di Cavalleria Rusticana.

“Sono davvero orgoglioso di questo concerto – dice Jacopo Sipari – perché tra gli obiettivi primari del nostro Festival c’è proprio quello di celebrare la grandezza, l’energia e la bellezza della musica, obiettivo che con questo programma e con questi straordinari interpreti non possiamo non dirci raggiunto. Sono molto grato all’Orchestra, al Coro e ai miei colleghi solisti di grandissima fama che come sempre sono al fianco del nostro Festival e lo sostengono con il loro immenso talento. Abbiamo voluto che il concerto fosse gratuito affinché tutti possano partecipare e vivere la bellezza insieme a noi. In un momento storico così difficile per tutti, sia questo un grande messaggio di speranza, un augurio per un futuro luminoso per i mesi che ci attendono”.

Uno spettacolo suggestivo che apre un Festival di stelle luminose che si susseguiranno fino al 22 Agosto con, tra i molti, Mogol (6 Agosto), Javier Girotto, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite (8 Agosto), Morgan con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese (11 Agosto), Fabrizio Moro (12 Agosto), Carmen Consoli (14 Agosto), Roby Facchinetti con l’Orchestra (18 Agosto), il grande omaggio a Ennio Morricone con Coro e Orchestra (19 Agosto) Enrico Brignano (20 Agosto), il Volo con Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli (22 Agosto).

Tutte le info su www.tagliacozzofestival.com e i biglietti su www.i-ticket.com