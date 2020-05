Tagli Ansa ai dipendenti, il commento del consigliere regionale D’Incecco

“Ieri abbiamo convogliato i vari progetti di legge a sostegno dell’editoria, grazie al lavoro sinergico con altri consiglieri, in un emendamento alla legge che prevede aiuti alle imprese”

REGIONE – “Ho appreso con dispiacere ma senza stupore che l’Ansa intende raggiungere il pareggio dei conti scaricando i costi sui redattori ,sui collaboratori e sui precari per recuperare gli ipotizzati minori ricavi legati all’emergenza sanitaria Covid-19. Mi rammarico e per l’aspetto professionale e, soprattutto, umano. Il loro apporto è sempre fondamentale ma, lo è stato maggiormente, in questi ultimi due mesi di pandemia mondiale” così in una nota il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco “ieri abbiamo convogliato i vari progetti di legge a sostegno dell’editoria, grazie al lavoro sinergico con altri consiglieri, in un emendamento alla legge che prevede aiuti alle imprese. Nel frattempo chiedo al governo nazionale meno conferenze a reti unificate e più concretezza“ conclude D’Incecco.