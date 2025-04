TERAMO – Abruzzo in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 19 aprile, come riporta Agipronews, sfiorato il “6” a Teramo: nella Tabaccheria delle Grazie – in via Noè Lucidi, 1 – centrato un “5” da 32.256,92 euro. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 22 aprile sale a 22,8 milioni di euro.