Summer Trophy 2022, torneo di ginnastica ritmica a Roseto

Il Gala con trecento atlete provenienti da 11 nazioni si disputerà dal 9 all’11 giugno al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Oltre 300 atlete provenienti da 11 nazioni europee e tre giorni di gare che si chiuderanno l’11 giugno con il Galà Internazionale. Sono i numeri che raccontano di quello che sarà l’edizione numero 9 (dopo due anni di stop causa pandemia) della “Summer Trophy 2022”, il torneo internazionale di ginnastica ritmica organizzato dalla ASD Andromeda che si svolgerà al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi nei giorni 9, 10 e 11 giugno prossimi.

“Con questo Gala organizzato dall’Asd Andromeda siamo arrivati a dieci, adesso lavoriamo per la lode” ha detto portando il suo saluto il sindaco Mario Nugnes. “Ricordo che quando scrivemmo sul programma di voler portare 14 grandi eventi a Roseto nel primo anno di governo qualcuno di noi si chiese se eravamo stati troppo ambiziosi. Invece con due tornei ATP di tennis, due Coppe Italia di Basket, A2 e B, poi il calcio con Spiagge d’Abruzzo, il pugilato con i campionati italiani, il pattinaggio con Sport per la Vita, la Summer Soccer Stars di calcio a 5 e, adesso, la ginnastica artistica, siamo già a quota 9. Se aggiungiamo che ospitare a Roseto il Presidente del Coni Malagò e la Nazionale ucraina di basket 3×3 ecco che siamo già a quota dieci grandi eventi organizzati nella nostra splendida città”.

La consigliera delegata alle tematiche di Sport, Turismo e Commercio, Annalisa D’Elpidio, ha posto l’accento proprio sull’aspetto di Roseto città dello sport attrattiva e attraente. “Con l’aiuto di tutte le componenti stiamo monitorando il valore aggiunto in termini di presenze nelle strutture che portano eventi come quello che presentiamo grazie all’impegno dell’Asd Andromeda, che abbiamo supportato in ogni maniera partendo dalla disponibilità della struttura del PalaMaggetti. Abbiamo stimato – ha aggiunto la consigliera D’Elpidio – che siamo già ben oltre le 10000 presenze da Marzo a Giugno, ovvero in un periodo catalogato ancora come bassa stagione. Non possiamo che essere felici dell’incremento di notorietà che sta avendo la nostra città, e continuare a lavorare affinché Roseto diventi un brand di riferimento per le vacanze, non solo nella bella stagione”.

Il presidente della Asd Andromeda, Enzo De Santis, nel sottolineare a sua volta le capacità attrattive e lo spirito di accoglienza che contraddistinguono Roseto e nel ringraziare l’Amministrazione, ha posto l’accento sugli aspetti organizzativi e sul gran lavoro svolto dalla società anche nel coinvolgimento delle giovanissime ucraine presenti nelle strutture rosetane, cui “abbiamo messo a disposizione una allenatrice madre lingua che vive a Roseto, Svetlana Igumova, rappresentando lo spirito delle atlete che praticano la ginnastica ritmica che traggono da ogni caduta la forza di rialzarsi”.

Infine, la coach Irina Grimova ha illustrato alcuni dettagli organizzativi. “Inizieremo giovedì 9 giugno (livello C-D-E-F) dalle 8,30 e finiremo alle 21, stessa cosa per le gare del giorno dopo (livello A-B), mentre il Gala Internazionale di sabato 11 giugno, all’interno del quale si esibiranno le più prestigiose scuole di ginnastica ritmica del mondo, avrà inizio alle ore 21. Per noi organizzare “Summer Trophy 2022” è stato uno sforzo organizzativo enorme, reso tale anche dalle precauzioni che ancora bisogna avere nei confronti della pandemia, ma le fatiche saranno ricompensate dal poter ammirare a Roseto atlete provenienti da Armenia, Cipro, Estonia, Germania, Italia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Ucraina e Ungheria. Speriamo di avere una degna cornice di pubblico sugli spalti, considerato anche che abbiamo pensato di favorire l’ingresso gratuito”.