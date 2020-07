Sulmona, autovelox per la sicurezza dei cittadini: il commento di Nardella

SULMONA – “Le 41 sanzioni elevate tra Viale della Repubblica e Viale della Stazione non fanno che avvalorare le tante denunce fatte sulla reale pericolosità di due strade che spesso vengono scambiate per delle vere piste automobilistiche.

Molto ci sarà ancora da fare ma con l’avallo della polizia locale di Sulmona, alla quale va il mio plauso per la pronta risposta data alle tante segnalazioni fatte, i diversi drivers che fanno incetta di violazioni al codice della strada non se la vedranno di certo bene.

Ora resta da migliorare la sicurezza intesa come ripristino della giusta logistica. Il riferimento al ponte sul fiume Vella non è casuale così come non lo sono i marciapiedi di viale della stazione.

Stante comunque le ultime positive uscite della Giunta comunale sulmonese la possibilità che venga presto trovata una soluzione spero diventi molto più che un semplice auspicio”. Lo riferisce in una nota Mauro Nardella.

Foto di repertorio