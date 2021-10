Successo per la Fiera dell’Elettronica di Montesilvano 2021

Soddisfatto l’organizzatore dell’evento, Vittorio Diluise: “Era importante ripartire e lo abbiamo fatto”. Prossimo appuntamento il 13-14 novembre a Chieti

MONTESILVANO – Lo scorso weekend è tornata la Fiera mercato dell’Elettronica al Pala Dean Martin di Montesilvano dopo due anni di assenza a causa della pandemia. L’evento, giunto alla sua ventinovesima edizione, è stato organizzato dalla Cm Eventi. Sono arrivati espositori da tutta Italia per un appuntamento che è tradizionalmente il più importante della nostra regione per il settore.

Una cinquantina di stand con un set variegato come nelle altre edizioni: si è spaziato dall’Informatica alla Telefonia, fino al Software, gli accessori, componenti, elettronica, illuminazione, Cd/Dvd, radio CB, inchiostri, stampanti, surplus, elicotteri, droni, valvole, ma anche spazio ad uno stand di dischi in vinile e cd e tanto altro.

Soddisfatto l’organizzatore della fiera, Vittorio Diluise: “Siamo tornati a fare un evento al chiuso dopo due anni di assenza. Non nascondo l’emozione di questo ritorno. Tutto è stato svolto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid con il controllo del Green Pass a tutti i nostri visitatori. L’affluenza c’è stata, una buona ripartenza. Il marchio funziona: è una fiera storica giunta alla sua ventinovesima edizione. Sono mancati alcuni espositori che venivano di solito, ma comunque sono soddisfatto perché hanno risposto alla chiamata in molti da tutta Italia. Mi duole dire che a livello numerico non c’è stato il pienone delle altre edizioni: le presenze dei visitatori sono scese di circa il 20% rispetto all’edizione precedente, un’affluenza minore probabilmente dovuta al fatto che si entrava con il Green Pass e dunque non tutti potevano farlo. La buona cosa che ho notato anche quest’anno è stato il fatto che comunque è arrivata gente anche da fuori Abruzzo e questo mi rincuora. Era importante ripartire e lo abbiamo fatto”.

Prossimo appuntamento con la Fiera dell’Elettronica a Chieti il 13 e 14 novembre.