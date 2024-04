Sub-concessione dello stabilimento balneare Helios: pubblicato il bando

GIULIANOVA – Gli Uffici comunali rendono noto che è stato pubblicato il bando per l’affidamento in sub-concessione, per la stagione estiva 2024, dello stabilimento balneare Helios. L’avviso e il modulo di domanda sono scaricabili sul sito istituzionale.

Le istanze vanno inoltrate al Protocollo del Comune di Giulianova, solo tramite PEC, entro le 12 del 29 Aprile 2024.

Si ricorda che lo stabilimento viene affidato in sub- concessione “esclusivamente allo scopo di rendere prestazioni di alto rilievo morale e sociale, favorendo il turismo balneare e le cure elioterapiche in favore di utenti con disabilità certificata”.

Link: https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/373527/pagsistema.html