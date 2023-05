Studenti dell’Università di Chieti a lezione di teatro a Popoli

POPOLI – Vanno a lezione a Popoli dal Drammateatro gli studenti del Dilass, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti, per approfondire sul campo, anzi sulla scena, la drammaturgia di Samuel Beckett, pietra miliare della letteratura teatrale contemporanea che ha in Aspettando Godot la punta di diamante della sua poetica. Insieme ad altri testi celebri come Finale di Partita, L’ultimo nastro di Krapp e Giorni felici. E sarà proprio Giorni felici il motivo sul quale si soffermano gli studenti che il 18 Maggio saranno aL Teatro comunale della cittadina della Val Pescara dove è in corso H2O Rispecchiamenti Festival all’interno del quale si sviluppa il lavoro per la realizzazione del nuovo spettacolo di Claudio Di Scanno Sarà un altro giorno felice, con in scena Susanna Costaglione.

Dopo l’incontro preliminare dello scorso mese di Aprile nelle aule del Dilass al Campus universitario di Chieti nel corso delle quale sono stati illustrati gli elementi centrali della drammaturgia beckettiana, adesso è la volta del riscontro concreto rappresentato dalla partecipazione ad una prova dello spettacolo che il Drammateatro si accinge a mettere in scena. Tanti i motivi di approfondimento e conoscenza, riferiti in particolare al passaggio dal testo alla messa in scena seguendo un principio di riscrittura drammaturgica che restituisce linfa vitale e sensibilità contemporanea ad un grande classico della drammaturgia quale è Giorni felici di Beckett. E insieme, il lavoro dell’attore e quello del regista, l’ideazione della scenografia e il disegno luci, il lavoro sul tappeto sonoro e tutti gli elementi di cui si compone lo spettacolo teatrale.

Ivi compresa la composizione dell’azione scenica che tenga conto della relazione con lo spettatore affinchè lo spettacolo teatrale raggiunga i suoi obiettivi di comunicazione. Percorsi di cultura teatrale quindi, che rimarcano un prezioso metodo di coinvolgimento degli studenti universitari all’agire scenico, all’esperienza artistica, allo studio e alla produzione di cultura teatrale. Per Drammateatro e Dilass non è una novità innescare delle collaborazioni inerenti l’agire teatrale. Già nel 2019 infatti ebbe luogo un grande progetto sui temi de Il teatro e il sacro, un lungo laboratorio che condusse gli studenti partecipanti, diretti da Claudio Di Scanno e da Susanna Costaglione, a realizzare una efficacissima azione scenica al Teatro Marrucino di Chieti. Dopo l’interruzione delle attività dovute alla pandemia, con il progetto Beckett riprende la collaborazione tra Drammateatro e Dilass sempre foriera di ottimi esiti partecipativi e culturali.