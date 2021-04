La storia di Samuel “Sam” (Sabatino) Sciarretta

Il “vulcanico” personaggio nato a Montesilvano nel 1909 fu, tra le altre cose, pugile , giocatore di softball, ciclista e attore. Morì nel New Jersey a 103 anni

MONTESILVANO – Samuel “Sam” Sciarretta nacque a Montesilvano, in provincia di Pescara, il 18 novembre del 1909. Giunse negli Stati Uniti nel 1920. Sbarcò ad “Ellis Island” dal piroscafo “Canada” e si stabilì, con la sua famiglia nel quartiere di Brooklyn a New York. Ebbe due fratelli Fiore e Vincent. Dotato di un fisico possente e di una non comune vivacità si dedicò, spesso con successo, a innumerevoli attività. Frequentò una palestra di pugilato e sostenne diversi incontri (ebbe l’occasione di esibirsi al “Madison Square Garden”). Giocò come lanciatore di softball nella squadra del “The Maccabees All Stars” di Borough Park. Fu ciclista appassionato e capace di coprire lunghissime distanze.

Nel 2003 lo scrittore e produttore americano Andrew Goldberg lo volle, come protagonista, del documentario “They Came to America”. Ebbe un importante ruolo nel cortometraggio “Two Boroughs” dello scrittore e regista Nick DeSimone. Samuel “Sam” Sciarretta sposò Mary Rocano che gli diede tre figli: un maschio Gerard e due figlie Elizabeth e Lucille. “Sam” fu titolare di un negozio di biciclette e lavorò per il “New York City Transit” fino al 1968 quando andò in pensione. Ma stare senza far nulla non era possibile per “Sam” che continuò a lavorare part-time come fattorino per “Manufacturers Hanover Trust” di Manhattan. Samuel “Sam” Sciarretta morì, a 103 anni, il 1 novembre 2013 a Keansburg nel New Jersey.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”