Stella Azzurra Roma – Panthers Roseto in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prima contro prima: basta guardare la classifica di questa Pool Promozione per fotografare l’importanza della partita di domani tra Stella Azzurra Roma e ARAN Cucine Panthers Roseto, in programma alle ore 18:15 sul parquet delle capitoline. E se a questo punto della stagione il primato nel girone conta relativamente, è sicuramente una sfida importante per saggiare la consistenza delle due squadre e in particolare delle Pantere di coach William Orlando.

Brutte notizie, le ennesime di questa stagione, arrivano dall’infermeria: a causa di un colpo rimediato in allenamento non dovrebbe essere della partita Alice Lucchesini, la più in palla nelle ultime uscite: 15 punti di media per la guardia toscana nelle sue prime tre esibizioni con la nuova squadra. Un’assenza che peserebbe tantissimo nelle rotazioni delle esterne di Roseto, già abbondantemente martoriata dalla sfortuna in questi mesi.

La Stella Azzurra, dal canto suo, ha accusato domenica scorsa a Campobasso il suo primo passo falso di questa seconda fase. Georgieva, Giordano, Perrotti e Krasovec alcune delle minacce più temibili di un roster come al solito giovane e agguerrito, a maggior ragione sul proprio parauet dove quest’anno non ha mai perso e dove Roseto è sempre caduta negli ultimi due anni. Non per questo però, le Pantere partiranno battute.

Dirigeranno l’incontro i signori Matteo Lilli di Ladispoli e Alessandro Cicerchia di Palestrina. Come di consueto la sfida verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube.

POOL PROMOZIONE – 4°GIORNATA

Stella Azzurra Roma-ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato 26, ore 18:15)

Esquilino-Virtus Aprilia (sabato 26, ore 20:00)

San Raffaele-Pink Terni (domenica 27, ore 20:00)

Basket Roma-Magnolia Campobasso (giovedì 31, ore 19:45)

CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 14

ARAN Cucine Panthers Roseto 14

San Raffaele Roma 10

Pink Terni 8

Basket Roma 8

Magnolia Campobasso 8*

Virtus Aprilia 4

Esquilino 4*

*=una partita in meno