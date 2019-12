Stefano Schirato, Meantime “Il Frattempo nella fotografia” oggi a Pescara

PESCARA – Lunedì 16 dicembre 2019 ore 15.00 all’Aula Warhol – UED Pescara – ArtEXperience incontro con Stefano Schirato in Meantime “Il Frattempo nella fotografia”. Nasce a Bologna nel 1974, dove si laurea in Scienze Politiche. Lavora come fotografo freelance con un attento interesse sui temi sociali da più di 15 anni. Collabora con diverse riviste, associazioni e ONG quali Emergency, Caritas Internationalis, ICMC, con le quali ha partecipato a progetti sui diritti umani, crisi dei rifugiati e immigrazione clandestina. Il suo lavoro è stato pubblicato dal New York Times, CNN, Newsweek Japan, Al-Jazeera, Le Figaro, Geo International, Burnmagazine, Vanity Fair, L’Espresso. Ha diversi progetti in corso in Russia, Ucraina, Albania, Romania, Uganda e sull’inquinamento e la corruzione nel sud dell’Italia. Il suo ultimo lavoro sulla crisi dei rifugiati lungo la rotta balcanica “One Way Only” è stato esposto nella Camera dei Deputati a Roma dalla Presidente Laura Boldrini.

ARTEX

L’Università Europea del Design, da 39 anni, resta attenta alle esigenze formative dei suoi allievi ed alle richieste delle aziende, portando avanti ricerche interne allo scopo di migliorare la didattica dei propri corsi ed offrire agli allievi una preparazione più completa possibile. La fascinazione dell’UED rispetto all’innovativo metodo didattico proposto, ormai un secolo fa, dalla Bauhaus, ci ha portato, in questi anni ad integrare nei nostri percorsi formativi, sempre più, l’intervento di artisti, consci del fatto che il progetto, in quanto manifestazione culturale, tecnologica e progettuale della società in cui viviamo, ha necessità di confrontarsi con l’ambiente creativo e con i linguaggi artistici attivi nel proprio periodo storico.