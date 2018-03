StartUP: Abrex non ha paura del futuro e lo sfida a colpi d’innovazione!

ABRUZZO – L’ingresso nel mondo del lavoro con un nuova azienda, per “fare impresa”, è uno sforzo irto di ostacoli. Le aziende StartUP, alla conoscenza precipua del proprio settore di appartenenza, debbono aggiungere un quantità importante di risorse da investire al fine di poter aggredire il mercato di riferimento e ottenere i primi risultati significativi.

​In un mondo così frenetico, così indifferente rispetto alle difficoltà, esiste una comunità di imprese che si aiuta vicendevolmente, che lotta e che sfida la crisi grazie a investimenti senza costi, senza interessi e con la certezza di poter accedere al credito senza dover dipendere da una CRIF e da un freddo RATING!

Questa comunità, in Abruzzo, è composta da più di 500 imprese che, in meno di quattro anni, ha superato i 5 milioni di euro di scambi commerciali senza doversi rivolgere a nessun istituto di credito: è un innovativo strumento di compra-vendita, è il Circuito Abrex!

Per una StartUP, la possibilità di accedere al Circuito Abrex determinerebbe un’opportunità unica di crescita a una velocità straordinaria grazie all’utilizzo delle linee di credito messe a disposizione dal circuito.

Una StartUP, una società con un alto contenuto innovativo con indispensabili esigenze di liquidità per la fase di avvio aziendale e commerciale troverebbe in Abrex la forza per investire, il miglior carburante per sostenersi e guardare positivamente al futuro.

All’interno del Circuito Abrex, dunque, le imprese si finanziano a tasso zero, privilegiando le aziende e le produzioni locali, lasciando la ricchezza sul territorio, incentivando modelli di sviluppo sostenibile; inoltre, grazie all’unità di conto, le StartUP possono ottenere ricavi dalle loro vendite di beni e servizi o di disponibilità di magazzino, con la facoltà di reinvestire per fare acquisti, senza dover ricorrere al debito bancario e senza alcun interesse debitorio o onerosi affidamenti.

Non è un sogno: Abrex è uno strumento finanziario innovativo che supplisce alla crisi di liquidità e alla tradizionale difficoltà di accesso al credito bancario, una vera e propria moneta anticrisi e “supporta SturtUP”.