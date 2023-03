Start Up Green a Manoppello: domani presentazione progetto

Sabato 18 marzo presso la sala Wojtyla alle ore 10 sarà presentato anche il corso di formazione per manutentore del verde che permetterà a 22 giovani del Pescarese di ottenere gratuitamente la qualifica regionale

MANOPPELLO – La formazione professionale, uno sportello per favorire l’avvio di piccole e micro imprese e il green lab con focus su competenze e professionalità dell’economia verde per cercare lavoro o avviare attività in proprio.

Sarà presentato sabato 18 marzo a Manoppello (Sala Wojtyla, ore 10), il progetto Start Up Green dell’Ente d’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 “Montagna Pescarese” (Ecad 17), finanziato dalla Regione Abruzzo grazie al Fondo Nazionale Politiche Giovanili e rivolto ai giovani dei 22 Comuni dell’ambito sociale, di cui Manoppello è l’Ente capofila. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare pubblicamente il corso gratuito “Manutentore del verde” che permetterà di conseguire la specifica abilitazione professionale. All’appuntamento di Manoppello, aperto a tutti, interverranno Giorgio De Luca (sindaco di Manoppello e presidente dell’Ambito distrettuale sociale n.17), Giulia De Lellis (coordinatrice dell’Ufficio di piano per i 22 Comuni dell’Ecad e assessore alle Politiche sociali a Manoppello), Massimiliano Esposito (responsabile dell’Ufficio di Piano Massimiliano Esposito), Guerino D’Agnese (direttore il direttore di Best Ideas, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo) e Mario Di Pardo (presidente centro studi Enafa srl).

Nel corso della mattinata, saranno illustrati tutti gli step del progetto che nell’arco di un anno, fornirà strumenti per la formazione e la ricerca di lavoro. In particolare, si parlerà di autoimprenditorialità finalizzata all’orientamento verso le opportunità di lavoro offerte dal settore green, di avvicinamento al mondo dell’impresa, di competenze specifiche e forme di sostegno. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa è attivo da inizio anno uno sportello impresa del progetto Start Up Green che darà un servizio di informazione, consulenza, assistenza e accesso a strumenti di finanza agevolata ai giovani dai 18 ai 35 anni del Pescarese interessati a lavorare nell’ambito della manutenzione del verde. Lo sportello è attivo online, in modalità web conference, e in presenza a Manoppello, negli uffici del Gal Terre Pescaresi (via Andrea Costa, 4). Con l’attivazione di un Green Lab, Start Up Green favorirà, poi, l’accesso a servizi d’informazione e accompagnamento alla fruizione di misure di finanza agevolata di matrice regionale, nazionale e comunitaria per la creazione e lo sviluppo d’impresa.

L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare che fino al 24 marzo è possibile presentare istanza frequentare gratuitamente, a Manoppello, un corso di “Manutenzione del Verde”, della durata di circa tre mesi, al termine del quale verrà rilasciata la specifica qualifica regionale che consentirà loro di cercare lavoro o di avviare un’attività in proprio.

Con l’Ente promotore, l’Ecad 17, lavoreranno al progetto il team di Best Ideas Srl, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo con esperienza professionale nel settore dello start up d’impresa e della finanza agevolata, gli esperti di Enafa, il centro studi che promuove la ricerca scientifica sulle tematiche ambientali composto da agronomi, forestali, architetti Paesaggisti, e il Gruppo di azione locale (Gal) “Terre Pescaresi” che fornisce il supporto logistico.

Per contattare lo sportello impresa, la cui referente è la dottoressa Maria Cicchitti, sarà possibile scrivere all’indirizzo e-mail sportelloimpresamanoppello@bestideas.it oppure telefonare ai numero 338 2811920 e 085 49221.

L’Ecad 17 è composto da 22 Comuni della provincia di Pescara (Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri e Turrivalignani).