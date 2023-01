TERAMO – L’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo sta allestendo uno stand informativo, presso il Centro Commerciale Gran Sasso Gran Shopping (Piazza Corno Piccolo) in Località Piano d’Accio, per illustrare le nuove tecnologie utilizzate nella scuola. Lo stand sarà aperto al pubblico sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 16:00 alle ore 19:00; in tale occasione sarà possibile vedere all’opera il Robot e.DO Comau a 6 gradi di libertà, l’Intelligent Tracking Car, le schede programmabili open-source Arduino, ecc. e visionare alcuni lavori significativi realizzati dagli studenti con queste nuove tecnologie.

Parteciperanno all’iniziativa il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Manuela Divisi, docenti e personale ATA dell’Istituto anche per fornire informazioni sulle altre attività svolte sia in ambito curricolare sia extracurricolare.

Con l’organizzazione di questo evento l’Istituto intende proseguire le attività di orientamento nel territorio al fine di individuare gli studenti delle classi terze medie della provincia di Teramo che hanno una particolare propensione a frequentare istituti a indirizzo tecnico-professionale e con l’obiettivo principale di aiutare i ragazzi a scegliere il percorso scolastico più adatto alle loro attitudini e ai loro interessi.

L’Istituto ricorda che la propria Segreteria offrirà supporto alle famiglie nella procedura di iscrizione alle classi prime tutti i giorni feriali in orario antimeridiano e, fino al 30 gennaio 2023, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La Dott.ssa Manuela Divisi ringrazia pubblicamente il Dott. Lucio Bezzi e la Dott.ssa Silvia Corradetti, rispettivamente Direttore e Vicedirettore del Centro Commerciale Gran Sasso Gran Shopping, per aver consentito all’Istituto di organizzare il suddetto evento.