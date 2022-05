Spoltore, una targa dedicata a Giovanni Falcone: ecco dove

SPOLTORE – Questa mattina, lunedì 23 maggio 2022, il sindaco Luciano Di Lorito, assieme alla preside Nicoletta Paolini, ha scoperto una targa dedicata a Giovanni Falcone a 30 anni dall’uccisione. Al magistrato assassinato a Capaci il 23 maggio del 1992 è dedicato il nuovo spazio della Scuola dell’Infanzia, con erba sintetica, gazebo e casetta per bambini.

“Abbiamo ritardato l’apertura del luogo” ha spiegato il primo cittadino “proprio per far coincidere questo momento con l’anniversario della scomparsa di Falcone. E’ importante che anche a quest’età si inizi un percorso legato alla legalità”. La realizzazione del giardino della scuola arriva a completamento della messa in sicurezza della parete che lo sostiene, il muraglione che separa gli spazi della scuola dell’infanzia da quelli della scuola elementare.