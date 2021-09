Spoltore, riapertura delle scuole da Lunedì 13 settembre

SPOLTORE – Lunedì 13 settembre 2021 tutti gli studenti delle scuole di Spoltore torneranno in aula, in presenza. L’assessore all’istruzione Roberta Rullo assicura: “Riapriamo tutte le strutture, anche nella media Dante Alighieri non ci saranno conseguenze e ritardi dopo la bravata che ha danneggiato il sistema antincendio qualche settimana fa”.

L’amministrazione comunale, per vari interventi sulle strutture scolastiche, ha investito 180 mila euro: attenzione particolare per la primaria in via Bari, dove un problema al solaio aveva spinto a concludere le lezioni in anticipo. Ovviamente sono stati effettuati tutti i controlli e gli interventi del caso. Messa in sicurezza totale anche per l’infanzia del capoluogo, sia con i lavori di rifacimento sul tetto sia per la parte interna. Nei prossimi giorni, poi, inizieranno anche i lavori di riqualificazione dell’area esterna.

“Ripartiamo dopo due anni scolastici difficili, costretti alla Dad per troppi giorni, nella speranza che questa volta sarà diverso. Per quanto riguarda la sistemazione degli spazi e il distanziamento, già nel 2020 abbiamo realizzato tutti gli interventi fondamentali. Tra l’altro le nostre scuole sono state prevalentemente costruite o ristrutturate di recente, e per questo hanno avuto bisogno di minimi accorgimenti”. Tutti gli otto plessi scolastici, nel capoluogo e nei borghi di Caprara, Villa Raspa e Santa Teresa, dunque, riapriranno regolarmente il 13 settembre. Per quanto riguarda il Green Pass, la totalità degli insegnanti è già vaccinata e non risultano criticità tra il personale. “La riapertura delle scuole” ricorda il sindaco Luciano Di Lorito “è un momento fondamentale per ogni comunità. Lo è diventato ancora di più a causa della pandemia: in questo periodo così difficile, non possiamo permetterci di smettere di investire sul futuro dei nostri figli”.