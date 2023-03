Spoltore, interventi nel centro storico: incontro con la cittadinanza

SPOLTORE – E’ in programma per lunedì 6 marzo 2023, alle 17.30 nella Sala Consiliare di Spoltore, un incontro con i cittadini dedicato alla presentazione degli interventi che nel centro storico interesseranno la prevenzione del dissesto idrogeologico, con la parziale riqualificazione del Belvedere su Largo Gaist, e le modifiche temporanee alla viabilità, da via Dietro le Mura a via del Cimitero, che saranno necessarie per consentire la presenza dei cantiere. Partecipano i tecnici dei Comune, dell’impresa che eseguirà i lavori, la Polizia Locale e gli amministratori.

