Spoltore, interruzione servizio idrico il 25 settembre

SPOLTORE – L’Aca, azienda comprensoriale acquedottistica, ha comunicato l’interruzione del servizio per la giornata di domani (mercoledì 25 settembre 2019) a causa di una riparazione urgente sull’Acquedotto Tavo.

Dunque, dalle 8.30 alle 17, è programmata la sospensione dell’erogazione idrica in diversi Comuni, tra i quali Spoltore. In particolare saranno interessate sul nostro territorio Villa Santa Maria, Caprara, Spoltore capoluogo, via Fonte Fredda, via Mattatoio Vecchio, il primo tratto di via Ripoli, via Casaccio, via dei Mandorli, via dei Peschi, via Colle d’Olivo. Si invitano i cittadini ad adottare gli opportuni accorgimenti.