Spoltore Ensemble: tutte le date degli spettacoli 2023

SPOLTORE – E’ disponibile il programma completo ufficiale della 41° edizione dello Spoltore Ensemble con tutte le date e gli orari. La brochure completa del festival è disponibile anche sul sito ufficiale www.spoltorensembleofficial.it

SABATO 12 AGOSTO 2023

Piazza Di Marzio Spazio Spelt, ore 18:30, ingresso libero

VERNISSAGE con Albano Paolinelli-Omaggio ad Albano Paolinelli MUTAZIONI, mostra a cura dell’Accademia degli Insepolti

Piazza Di Marzio, ore 19:00, ingresso libero

Libri di Sera | Attimi d’Abruzzo di Mauro Vitale e Vinicio Salemi | D’Abruzzo Edizioni Menabò

Convento San Panfilo Giardino dei Tigli, Ore 20:00, ingresso libero senza consumazione e fino al raggiungimento della capienza

ANTONIO TINELLI & MEDITERRANEE CLARINET ENSEMBLE in Cinema, Opera e… Jazz!

Belvedere Giulio Gaist, ore 20:30, ingresso libero

Family Comedy Show-Hotel Tordò

con Andrea Ginestra e Gianluca Castellano

Arena del Festival Largo San Giovanni, ore 21:15, € 15.00+prev./€ 12,00+prev. posto a sedere con visibilità ridotta

CERIMONIA DI APERTURA con ERICA ABELARDO-Sand Artist

a seguire

NOVECENTO, OVVERO LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO

ROMA TRE ORCHESTRA – Direttore Sieva Borzak

Testo di Alessandro Baricco – Musiche di Ennio Morricone

Fabio Vasco e Simone Ruggiero, voci narranti – Emanuele Stracchi, pianoforte

Valeria Nardella, regia

Piazza D’Albenzio, ore 22:45, ingresso libero

Pillole di Cabaret con STEFANO VIGILANTE in Storia del Kabaret

a seguire

DUET-EMILIA ZAMUNER feat. DANIELE SEPE

con Massimo Moriconi, basso elettrico e contrabbasso

DOMENICA 13 AGOSTO 2023

Piazza Di Marzio, ore 19:00, ingresso libero

Libri di Sera | Una settimana in Abruzzo di Ugo Ojetti con Peppe Millanta

Convento San Panfilo Giardino dei Tigli, Ore 20:00, ingresso libero senza consumazione e fino al raggiungimento della capienza

CORDE VIBRANTI con i solisti internazionali di CHIETI CLASSICA

Piazza Di Marzio, ore 20:30, ingresso libero

Bubble Show Una straordinaria emozione tra le bolle

Arena del Festival Largo San Giovanni, ore 21:15, € 15.00+prev./€ 12,00+prev. posto a sedere con visibilità ridotta

ASTOR Un secolo di Tango

Concerto di danza del BALLETTO DI ROMA

Musiche di Astor Piazzolla

con Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneon e fisarmonica

Piazza D’Albenzio, ore 22:45, ingresso libero

MAURIZIO ROLLI SOUND ARCHIVES feat. RANDY BERNSEN

Maurizio Rolli, basso – Emanuela Di Benedetto, voce – Gianluca Caporale, sassofoni e clarinetti – Giulio Gentile, pianoforte – Luca Di Muzio, batteria

LUNEDI’ 14 AGOSTO 2023

Piazza Di Marzio, ore 19:00, ingresso libero

Libri di Sera | Invito alla lettura di Flaiano di Lucilla Sergiacomo

Convento San Panfilo Giardino dei Tigli, Ore 20:00, ingresso libero senza consumazione e fino al raggiungimento della capienza

Omaggio alla canzone d’autore e alla grande colonna sonora

Marco Vignali, tromba – Cristian Caprarese, pianoforte

Piazza Di Marzio, ore 20:30, ingresso libero

La favola buona spettacolo con pupazzi e attore

Arena del Festival Largo San Giovanni, ore 21:15, € 15.00+prev./€ 12,00+prev. posto a sedere con visibilità ridotta

SERGIO RUBINI in RACCONTI DI FAME E D’AMORE

con FEDERICO PERROTTA & KYIV VIRTUOSI ORCHESTRA diretti del M°

Musiche di Astor Piazzolla

con Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneon e fisarmonica

Piazza D’Albenzio, ore 22:45, ingresso libero

Pillole di Stand-Up Comedy con MASSIMILIANO ELIA

a seguire

FRANK SINATRA & FRIENDS Italiani alla conquista dell’America

Piero Di Blasio, voce – Primiano Di Biase, pianoforte | Renato Gattone, contrabbasso | Fabio Tucci, batteria

MARTEDI’ 15 AGOSTO 2023

Piazza Di Marzio, ore 19:00, ingresso libero

Libri di Sera | Parole parole parole… di Gian Mario Paolucci

Convento San Panfilo Giardino dei Tigli, Ore 20:00, ingresso libero senza consumazione e fino al raggiungimento della capienza

DANIELE MAMMARELLA Fingerstyle Guitar

Arena del Festival Largo San Giovanni, ore 21:15, € 20.00+prev./€ 15,00+prev. posto a sedere con visibilità ridotta

GABRIELE CIRILLI in NUN TE REGG PIU’ – Anteprima Nazionale

di Gabriele Cirilli, Mattia Cirilli, Gianluca Gugliarelli, Maria De Luca, Valter Lupo

Regia di Valter Lupo

Piazza D’Albenzio, ore 22:45, ingresso libero

THE FUZZY DICE Il meglio del Rock n’Roll degli anni ’50 e ’60

Teddy Di Ubaldo, voce – Filippo Del Piccolo, chitarra – Lorenzo Fantini, tastiera – Matteo Fantini, contrabbasso – Elvis Di Nicola, batteria

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO 2023

Piazza Di Marzio, ore 19:00, ingresso libero

Note di Sera | 21 Studi di Cramer accentuati da Beethoven con Giusy De Berardinis

Convento San Panfilo Giardino dei Tigli, Ore 20:00, ingresso libero senza consumazione e fino al raggiungimento della capienza

GIANFRANCO CONTINENZA Overflow

Gianfranco Continenza, chitarra e musica – Pierpaolo Catena, basso – Walter Caratelli, batteria

Arena del Festival Largo San Giovanni, ore 21:15, € 15,00+prev./€ 12,00+prev. posto a sedere con visibilità ridotta

DREAMS OF TANGO La notte del Tango Argentino

Compagnia di ballo di PABLO VALENTIN MOYANO e con quintetto LO QUA VENDRA’

Regia, coreografia e direzione artistica di Pablo Valentin Moyano

Piazza D’Albenzio, ore 22:45, ingresso libero

FRANCESCO ARIENZO LIVE

a seguire

TERZACORSIA in FLOYD ON THE WING Pink Floyd Tribute

Gianluca Di Febo, voce e synt – Giuseppe Cantoli, chitarre e voce – Nicola Di Noia, basso – Alessio Palizzi, batteria – Fabrizio Palermo, tastiere e voce – Nicole Massanisso, backing vocal – Laura Del Ciotto, backing vocal – Luca Ricordi, sax

MOSTRE

Spazio Spelt, Piazza Di Marzio, 12-16 agosto dalle 19:30 alle 23:00, ingresso libero

Omaggio ad ALBANO PAOLINELLI

MUTAZIONI, mostra a cura dell’Accademia degli Insepolti

Varie dimore private aperte al pubblico, 12-16 agosto dalle 19:30 alle 23:00, ingresso libero

DIMORE ENSEMBLE, mostra diffusa nei luoghi identitari della città storica di Spoltore

Artisti vari

Organizzato dall’associazione I colori del territorio, a cura di Maria Jenie Rossi ed Edgardo Cotellucci

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Biblioteca Comunale, via Dietro le Mura, 12-16 agosto dalle 19:30 alle 23:00, ingresso libero

ATTIMI D’ABRUZZO di Mauro Vitale e Vinicio Salemi a cura dell’Associazione La Centenaria per Spoltore Città della Fotografia

Centro storico, 12-16 agosto dalle 19:30 alle 23:00, ingresso libero

SCENARI FOTOGRAFICI PER LA GRANDE AREA METROPOLITANA

Espongono: Mauro Vitale, Roberto Castrofino, Vinicio Salerni, Andrea Morelli

Mostre a cura dell’Associazione La Centenaria per Spoltore Città della Fotografia

INOLTRE

Info-point turistico Piazza D’Albenzio, 12-16 agosto ore 17:00, durata 90’

€ 10,00 con prenotazione obbligatoria al numero +39 353-4278621

SPOLTORE NASCOSTA visita guidata

Convento San Panfilo, 12-16 agosto dalle 19:30 alle 23:00. Consumazione a pagamento, prenotazione obbligatoria al numero 347-7779868

APERITIVO AL CONVENTO

Il Festival Spoltore Ensemble è social: #spoltorensemble

Segreteria Organizzativa Spoltore Ensemble

Tel: 085-4964027

Mail: info@spoltorensembleofficial.it

Sito ufficiale: www.spoltorensembleofficial.it

Prevendita online www.ciaotickets.com

Vendita diretta Biglietteria Largo San Giovanni la sera stessa dello spettacolo

Location Spettacoli

Arena del Festival, Largo San Giovanni

Piazza d’Albenzio, Piazza Di Marzio e Belvedere Giulio Gaist

Convento San Panfilo, Giardino dei Tigli

Parcheggi

Municipio, Campo Sportivo, Mammuth, SS16bis Monte