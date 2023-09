Spoltore, affidamenti: istituito albo telematico di operatori economici

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore istituisce l’albo telematico di operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici ed un albo telematico per incarichi professionali tecnici sotto soglia comunitaria. I nuovi albi andranno a sostituire del tutto gli attuali elenchi cartacei, e per questo è necessario che anche chi era già iscritto ripresenti domanda attraverso la piattaforma spoltore.acquistitelematici.it.

La procedura è stata avviata già a marzo scorso per ciascun albo: al raggiungimento delle 200 iscrizioni (soglia minima per garantire i principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità) gli elenchi saranno redatti e pubblicati. Entrambi i documenti saranno sempre aperti a nuove iscrizioni o aggiornamenti.

Per tutte le informazioni è possibile consultare l’avviso completo sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it.