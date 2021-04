Spid, oltre 80mila identità digitali rilasciate in provincia di Pescara

È possibile ottenere gratuitamente lo SPID online sul sito posteid.poste.it o tramite App PosteID e in tutti gli 80 uffici postali della provincia, prenotando l’appuntamento tramite le

PESCARA – Oltre 80mila Identità Digitali Poste ID rilasciate, metà delle quali soltanto negli ultimi sei mesi. È questo lo straordinario traguardo raggiunto da Poste Italiane nella provincia di Pescara. In Abruzzo le attivazioni Spid tramite Poste Italiane toccano quota 306mila, confermando il ruolo primario dell’Azienda nel processo di digitalizzazione in tutta la regione.

L’Identità Digitale di Poste Italiane, completamente gratuita, consente di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti, garantendo la spinta digitale necessaria alla ripartenza del Paese.

In media, sul totale dei cittadini italiani che hanno ottenuto lo SPID, 4 su 5 hanno scelto Poste Italiane tra i molteplici provider abilitati al rilascio dell’Identità Digitale. “Poste Italiane è il più prezioso motore di innovazione e digitalizzazione del Paese, che collega fisicamente e digitalmente clienti, cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante durante la recente presentazione del nuovo piano strategico “Sustain and Innovate” 2024. “Un esempio è l’identità digitale SPID distribuita per oltre l’80% da Poste che ne gestisce gli accessi. Si tratta di 15 milioni di italiani”.

Ottenere SPID da casa è molto semplice: i titolari di un conto Bancoposta o di una carta Postepay abilitati all’operatività online possono ottenere l’identità digitale dal sito posteid.poste.it. In alternativa, è possibile registrarsi tramite l’app PosteID, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, e identificarsi con un documento elettronico (Passaporto o Carta d’Identità Elettronica) o tramite un bonifico di 1€ disposto da un conto a sé intestato (importo che sarà restituito in automatico, al netto delle eventuali commissioni bancarie applicate dalla banca del richiedente). Con l’app PosteID anche l’utilizzo dell’identità digitale è molto semplice: è sufficiente inquadrare il QR Code riportato sulle pagine di login e autorizzare le richieste d’accesso attraverso il riconoscimento facciale.

È possibile richiedere l’Identità Digitale anche registrandosi su posteid.poste.it ed effettuare il riconoscimento di persona direttamente in un ufficio postale. Si ricorda che nell’ottica di limitare attese e assembramenti e per agevolare l’operatività del servizio, per richiedere il rilascio dell’Identità Digitale SPID in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara è necessario prenotarsi tramite una delle App di Poste Italiane (Ufficio Postale, BancoPosta o Postepay), Whatsapp al numero 371-5003715 o il sito www.poste.it.