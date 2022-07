Spettacolo di fontane luminose all’Aurum di Pescara: ecco quando

Domenica 24 luglio l’inaugurazione con lo spettacolo “Fantasia di luci, acqua e fuoco” per non dimenticare l’incendio alla Pineta dannunziana

PESCARA – È tutto pronto per l’inaugurazione, domani sera, della seconda edizione del Pescara Liberty Festival, il festival ideato e diretto da Sergio Rendine, compositore di fama internazionale che vede proprio in Pescara la città ideale per la nascita di una nuova corrente artistica “un movimento Neo Liberty europeo che è sogno e amore per la bellezza” come ha dichiarato lui stesso.

Domenica sera alle 21.30 (piazzale adiacente all’Aurum, Largo Gardone Riviera, lato Pineta, ingresso libero, non occorre prenotare) l’attenzione sarà dunque rivolta allo spettacolo Fantasia di luci, acqua e fuoco danzanti, per non dimenticare l’incendio della Pineta dannunziana. Musica da Passio et Resurrectio dello stesso Rendine. “Abbiamo deciso di aprire il festival – spiega il direttore – con un’opera sacra che si dovrebbe fare in tempo pasquale. L’ho scelta per omaggiare la pineta, nella speranza che la resurrezione vinca sulla morte e che anche la pineta torni al suo splendore. L’opera si basa sul testo di una tradizione popolare campano-abruzzese “L’orologio della passione” intramezzato dalle sette parole di Cristo sulla croce. Presenta dunque due piani, che si distinguono per un colore etnico sinfonico il primo e sontuoso e polifonico il secondo”.

Musica da un disco Naxos, registrato con Enzo Gragnaniello, voce, Lucilla Galeazzi, voce, Nando Citarella, voce e tammorra, Damiana Pinti, mezzo soprano, Stefano Di Battista, sax solista, Gabriele Di Iorio, flauto solista, Maurizio Trippitelli, percussioni soliste, Manuele Morgese, voce recitante. Testo di Vincenzo De Vivo. Coro del Teatro Marrucino di Chieti. Direttore: Marzio Conti. Maestro del Coro: Fabio D’Orazio. Le fontane sono a cura della Viorica, punto di riferimento del settore, forte di anni di esperienza e dell’unione magistrale di tante professionalità “che si muovono come in un ingranaggio perfetto, per dare vita ad un unico risultato di incanto e magia”.

La serata – presentata dalla giornalista Mila Cantagallo – sarà aperta dai saluti istituzionali, in particolare quelli del sindaco Carlo Masci, da subito sostenitore di questa iniziativa culturale. “Puntiamo a far crescere il festival, che dà risalto e sviluppo ad un carattere identitario della città, il Liberty, di cui apprezziamo ancora oggi ville, palazzi, parchi”. Atteso anche l’intervento di Lorenzo Sospiri presidente del Consiglio regionale e il benvenuto di Sergio Rendine.

A seguire, il giorno dopo, lunedì 25 (nel piazzale interno all’Aurum, sempre alle 21.30), sarà la volta di Luna d’Estate, uno spettacolo inedito, una prima mondiale, che vede le più belle romanze di Tosti prendere nuova vita, attraverso gli arrangiamenti di Ernani Catena. I leader più rappresentativi di Tosti, che abitualmente vengono eseguiti, così come sono stati concepiti, per solo voce e pianoforte, sono stati adattati al coro e all’orchestra. La parte musicale è affidata all’orchestra giovanile I Musici del Sirena, il cui direttore artistico è Davide Cavuti. Coro NoteinCorso. Chiara Tarquini soprano e Tommaso Mangifesta tenore. Direttore Ernani Catena.

La serata è arricchita dalla voce di Debora Caprioglio, star del piccolo e grande schermo, attesa sul palco con Pino Ammendola, l’attore napoletano che esordì nel ’63 con Nino Manfredi. Caprioglio e Ammendola saranno dunque le ciliegine sulla torta di in un recital poetico-musicale davvero originale.

Tutte le informazioni sono sul sito del festival www.pescaralibertyfestival.com e sulla pagina FB.