Spettacolo circense a Fossacesia per la Festa della Bandiera Blu

FOSSACESIA – Tutto pronto per la Festa della Bandiera Blu a Fossacesia. Sabato sera, 1 agosto, con inizio alle 21:30, al Baya Verde di località Marina, Lungomare Sud, l’Amministrazione Comunale ha dato appuntamento per salutare il vessillo che oramai da 19 anni consecutivi viene attribuito alla città della Costa dei Trabocchi.

“Il segnale che vogliamo mandare con la festa – sottolinea il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio presentando l’evento – è che a Fossacesia si va sempre più affermando un’offerta turistica di qualità. La Bandiera Blu è uno strumento che si presta ad interpretare in maniera dinamica ed efficace le nuove sfide per la gestione sostenibile del territorio per un ambiente migliore e funzionante e la nostra Amministrazione, come le precedenti, vanta risultati veramente straordinari visto che Fossacesia ne ha conseguite 19. Un lavoro di squadra importante, dove anche ogni singolo cittadino può fare bene e sempre meglio”.

La serata al Baya Verde sarà anche l’occasione per vivere da vicino uno spettacolo circense, che vedrà protagonista Savio Circus, con lo spettacolo ‘I Pirati alla ricerca della felicità’.