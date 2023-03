“Spazi Outdoor: idee e forme in trasformazione” al Kursaal di Giulianova

Domani, martedì 14 marzo, il Kursaal ospiterà la seconda “Archi Night” abruzzese. L’ evento accenderà i riflettori sulla valorizzazione dei litorali e del lungomare

GIULIANOVA – Il Palazzo Kursaal di Giulianova sarà teatro, domani, 14 marzo, della seconda Archi Night abruzzese. L’iniziativa, organizzata dal marchio Corradi e da “Giardini e Terrazzi” di Tortoreto Lido, metterà a confronto istituzioni, progettisti e professionisti dell’outdoor su un tema complesso ed interessante, ovvero la valorizzazione dei litorali e dei territori marittimi.

“Spazi Outdoor: idee e forme in trasformazione” è il titolo dell’incontro, patrocinato dal Comune di Giulianova, dall’Ordine degli Architetti di Teramo, dall’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno e dall’Ordine degli Ingegneri di Teramo. Il dibattito, moderato dal giornalista, autore e conduttore televisivo Giorgio Tartaro, approfondirà con ospiti d’eccezione il tema del rapporto tra progettazione outdoor e lungomare.

Parteciperanno all’evento il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, l’ingegner Paolo Bonaduce, Presidente della Commissione urbanistica comunale, l’ architetto Marco Lucidi Pressanti, il dottor Giovanni Tavano della Fondazione Maestro Summa, l’ architetto Daniela Baldo dello studio Marco Piva, ed il Presidente dell’ Ente Porto di Giulianova Valentino Ferrante. Saranno loro a portare la propria esperienza nell’ambito della rigenerazione degli spazi outdoor e a dialogare sul futuro del settore.

“Eventi come Archi Night – spiega Davide Di Marcantonio, Country Sales Manager Italia di Corradi- permettono di aprire un tavolo di lavoro tra istituzioni, professionisti e designer, figure che devono collaborare per intervenire al meglio nella riqualificazione degli spazi outdoor comuni. Corradi da sempre cerca di favorire questi incontri sul territorio. Quello di domani è infatti il secondo appuntamento organizzato in Abruzzo, regione ricca di opportunità ed intelligenza imprenditoriale”.