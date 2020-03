Sostegno psicologico a Pescara, attivato servizio di ascolto

Totalmente gratuito e online è rivolto a tutti coloro che necessitano di un sostegno psicologico in questo momento di forte stress psicologico ed emotivo dovuto all’emergenza coronavirus

PESCARA – Il Centro Clinico di Pescara ha attivato un servizio di consulenza psicologica online rivolto a tutti coloro che necessitano di un sostegno in questo momento di forte stress. Attenendosi al Decreto del Presidente del Consiglio, #iorestoacasa, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, i professionisti del Centro sono a disposizione di tutta la cittadinanza per fornire indicazioni per affrontare preoccupazioni, paure ed incertezze, legate all’emergenza corona virus.

Le consulenze si svolgeranno online tramite telefono, skype, whatsapp, e-mail da un team di professionisti che ha deciso di mettere a disposizione delle cittadinanza le proprie competenze professionali acquisite negli anni. Il Centro Clinico di Pescara si occupa infatti di benessere e salute dal 2005.

Contatti:

Facebook: Centro Clinico Pescara

Instagram: @centroclinicopescara

Sito: www.centroclinicopescara.it

per maggiori informazioni scrivere a centroclinicopescara@gmail.com