Sirocco 2019, al GSSI dell’Aquila: al via la 26ma edizione

L’AQUILA – Al via da lunedì 1° luglio e fino al 4 luglio presso il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila la 26esima edizione della conferenza SIROCCO (Intenational Colloquim on Structural Information and Communication Complexity). Nel capoluogo abruzzese si ritrovano i maggiori esperti di algoritmi per reti e sistemi distribuiti. Un percorso molto battuto dalla computer science negli ultimi anni: capire come tante entità di calcolo autonome e, prese singolarmente, con una bassa potenza di calcolo, possano essere messe in comunicazione ed essere trasformate, grazie appunto ad appositi algoritmi, in un supercalcolatore collettivo. Sottolineando così che anche per le macchine esiste una relazione tra comunicazione e calcolo.

PROGRAMMA SICOCCO 2019: https://cs.gssi.it/sirocco2019/index.php/conference-program/

Succede anche nei sistemi biologici, come fanno notare i ricercatori dell’Area di Computer Science del GSSI – coordinata dal professor Michele Flammini – che hanno organizzato il convegno: una singola formica ha una capacità di elaborazione molto bassa, ma comunicando con i suoi simili riesce a raggiungere traguardi ben oltre la sua portata.

In ambito tecnologico, si tenta lo stesso approccio con reti di robot singolarmente poco potenti le cui performance si amplificano grazie allo scambio di informazioni.

Molti gli speaker di prestigio provenienti da alcune delle migliori realtà internazionali tra cui Roger Watthenofer (ETH Zurigo), esperto di tecnologie per i bitcoin, che terrà un tutorial su blockchain per gli studenti; Pierre Fraigniaud (CNRS e Univ. Parigi, Francia); Merav Parter (Weizmann Institute of Science, Israele) e Susanne Albers (TU Monaco, Germania). Tra gli ospiti di SIROCCO2019 ci sarà anche Paola Flocchini, italiana presso l’Università di Ottawa in Canada, tra i massimi esperti mondiali su calcolo e algoritmi distribuiti , alla quale verrà assegnato il premio Innovation in Distributed Computing.Siro