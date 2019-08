Simone Magnaghi, è il nuovo attaccante del Teramo Calcio

L’attaccante di 25 anni arriva dal Pordenone in prestito con diritto di riscatto: “Ho scelto questa esperienza perché ho visto che qui c’è un’Idea importante di fare calcio”

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Magnaghi. Nativo di Lovere (Bergamo), l’attaccante 26enne (li compirà il 12 ottobre), ha giocato con il Pordenone le ultime due stagioni in Serie C, in cui ha siglato 10 reti in 51 presenze, contribuendo alla promozione in Serie B della formazione friulana. Nella sua recente esperienza calcistica, avviata dalle giovanili dell’Atalanta, Magnaghi ha vestito in Serie C le maglie di Taranto, Cremonese, Venezia, Entella, Viareggio e Prato, giocando circa 200 partite e siglando 35 reti.

«Sono contento che siamo riusciti a chiudere con il Teramo che mi cercava da tempo. Ho scelto questa esperienza perché ho visto che qui c’è un’Idea importante di fare calcio e ovviamente su di essa hanno influito il mister Bruno Tedino e la mia voglia di venire ad essere protagonista – queste le prime parole dell’attaccante bergamasco, che questa mattina ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni sul campo di Torricella Sicura -. A Teramo ritrovo con piacere Martignago, Tomei e Minelli ma anche tanti giocatori con cui ho avuto modo di giocare contro: è molto positivo per me vedere che c’è grande organizzazione e grande sintonia, che sono elementi fondamentali per fare bene”.

Magnaghi, che arriva a Teramo con la formula del prestito con diritto di riscatto (ritratto nella foto con il ds Sandro Federico), si è già unito al gruppo e in mattinata si è allenato con i compagni sul campo di Torricella Sicura.