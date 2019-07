Simona Molinari alla presentazione del 12° Premio Dean Martin

La cantante riceverà il Premio Dean Martin nel corso della conferenza in programma il 29 luglio a Largo Venezuela Montesilvano

MONTESILVANO – Lunedì 29 luglio alle ore 11.30 in Largo Venezuela (curva Grandi Alberghi) a Montesilvano si svolgerà la presentazione del 12° Premio Internazionale Dean Martin, in programma mercoledì 7 agosto al Teatro del Mare di Montesilvano. Nel corso della conferenza stampa verrà consegnato il Premio Dean Martin alla cantante e musicista Simona Molinari.

Durante la presentazione verranno annunciati tutti i nomi dei vincitori del 2019, che si sono distinti nella loro professione, nelle attività culturali, politiche e sociali nei luoghi in cui risiedono. Interverranno: il presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l’assessore comunale alle Manifestazioni Deborah Comardi, la presidente del Premio Dean Martin Alessandra Portinari.

CHI É SIMONA MOLINARI

Nata a Napoli, ma cresciuta in Abruzzo, la cantautrice e musicista jazz Simona Molinari è tra le artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. Ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra i quali citiamo Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz. In Italia è maggiormente nota al pubblico per la hit radiofonica In cerca di te e per le due partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica e nel 2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti con il brano La Felicità che ha raggiunto il Disco d’Oro. L’artista è stata inoltre coinvolta nella colonna sonora del Film “Tiramisù” di Fabio De Luigi ed è stata impegnata in una lunga tournée che ha superato 100 concerti in Italia e nel mondo: dal Blue Note di New York al Teatro Estrada di Mosca, dall’Arena di Umbria Jazz al Premio Tenco solo per citarne alcuni.