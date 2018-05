Silvi, dibattito con Simone Pillon sull’individualismo contemporaneo

Si terrà domani presso l’Hotel Hermitage

SILVI (TE) – La città di Silvi incontra il Sen. Simone Pillon, domani,venerdì 18 maggio alle 20.45 presso l’Hotel Hermitage di Silvi Marina.

Modera il dibattito Carola Profeta, Presidente per la Regione Abruzzo dell’Associazione “Noi con la Famiglia” e Referente Provinciale del Dipartimento Famiglia e Vita, per Fratelli d’Italia.

Interverranno il Capogruppo Lega Abruzzo e Deputato alla Camera l’On. Giuseppe Bellachioma, il candidato sindaco Andrea Scordella ed il candidato consigliere Bruno Valentini.

Il sostanziale contributo del Sen. Simone Pillon verterà principalmente sul tema dell’individualismo contemporaneo, determinante causa della destrutturazione della famiglia e di conseguenza di tutto il tessuto sociale.

Come e cosa sta facendo la politica per arginare questa deriva valoriale?

È compito della politica ridefinire l’importanza della famiglia e dell’inclusione sociale specie dei soggetti più vulnerabili quali bambini, disabili e anziani.

Combattiamo lo sfrenato individualismo. Ripartiamo da #identità e #relazione.