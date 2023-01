“Sicuri con la neve”, appuntamento nella Sezione dell’Aquila del Cai

L’AQUILA – La sede della Sezione dell’Aquila del Cai (Via Sassa n. 34) ospiterà, domenica 15 gennaio 2023, dalle ore 17.00, l’appuntamento annuale “Sicuri con la neve”, evento che ha luogo in contemporanea su tutto il territorio nazionale, organizzato – per la nostra regione – dal SASA, Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. L’incontro, che ha il fine di fornire informazioni sul soccorso organizzato in caso di incidenti in ambiente innevato, servirà soprattutto ad approfondire le tematiche legate alla sicurezza e a suggerire “buone pratiche” da mettere in campo per la riduzione del rischio.

Insieme alle figure tecniche del Soccorso Alpino e Speleologico (il Capostazione CNSAS dell’Aquila Alessandro Marucci e il vice Capostazione Alessandro Paolucci), sarà graditissimo ospite Paolo Tuccella, geofisico CETEMPS dell’Università degli Studi dell’Aquila, con una relazione su “Le montagne sentinelle del cambiamento climatico”, tema strettamente legato alle sempre più mutevoli insidie della montagna invernale.

A seguire, con i tecnici e i sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, verranno svolte delle sessioni parallele con focus sui temi relativi al materiali e alle tecniche, alla localizzazione e all’allertamento in caso di incidenti, e ai principi di primo soccorso in ambiente innevato.