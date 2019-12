“Shampoo Revolution”, al via un ciclo di incontri a Pescara

Da LUC l’appuntamento dal parrucchiere si trasforma in un’occasione per condividere idee. Primo appuntamento per domenica 22 dicembre 2019

PESCARA – C’è un gran fermento nei saloni dei parrucchieri. E non per far guerra al low cost dei cinesi, quanto per stare al passo con clienti che hanno sempre meno tempo ma voglia di fare tutto. Non solo tinte e forbici, quindi, ma idee sempre nuove per invogliare le clienti a tornare.

Nasce così “Shampoo Revolution”, un ciclo di incontri organizzato da LUC Parrucchieri su argomenti di volta in volta diversi. Si fa un piccolo aperitivo insieme e con gli esperti si approfondisce un tema.

Si inizia domenica 22 dicembre alle ore 17 con “Intrecci: storie di donne e capelli”: con la collaborazione della prof. Laura Di Nicola e della formatrice in comunicazione Roberta D’Angelo, si racconterà come il colore di capelli ha influito sulla vita e sui ruoli delle donne nel corso del tempo. L’evento si terrà presso il salone LUC Parrucchieri, in via Firenze 74 a Pescara ed è aperto a tutti, clienti e non.