Setak in concerto a L’Aquila e Atri per il tour “Canzoni a Fondo Perduto”

L’AQUILA – Dopo i sold out di Milano, Bologna e Roma, arriva in Abruzzo Canzoni a fondo perduto, il tour di Setak. Doppio appuntamento in regione per il cantautore abruzzese.

Si comincia venerdì 14 aprile a L’Aquila sul palco dell’Auditorium del Parco venerdì 14 aprile alle ore 21,30 (Il ricavato del concerto sarà devoluto al Progetto Viva!, associazione dedita al sostegno dei pazienti oncologici nel loro cammino), e si prosegue sabato 15 aprile alle ore 21 al Teatro Comunale di Atri.

In questo viaggio caratterizzato dalla sua inconfondibile cifra stilistica fatta di sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi provenienti da tutto il mondo, Setak proporrà i brani dei suoi due album, Alestalé (2021) e Blusanza (2019), ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza, insieme a qualche anticipazione del nuovo album.

Canzoni che ci riportano uno spaccato dei nostri giorni e che raccontano di relazioni, di riscatto sociale e tradizione, di capri espiatori e inutili violenze. Ballate di intensa introspezione interiore che Setak riempie con la sua voce piena e riconoscibile, quasi sussurrata.

Un progetto unico quello messo a punto da Nicola Pomponi e dal suo produttore Fabrizio Cesare, che unisce l’abruzzese a suoni internazionali, donando una nuova veste al dialetto svuotandolo completamente dal folklore che solitamente lo contraddistingue. Un’operazione fatta – forse – solo da alcuni dei grandi maestri che tanto amiamo.

«Ho portato in giro per l’Italia le canzoni dei miei due album accompagnate da qualche inedito del prossimo disco che uscirà nel 2023 – dice Setak. Sono partito per tornare, adesso sto tornando ed è la sensazione più bella per me. La mia musica è questo. In entrambe le date saliranno sul palco con me, Nazareno Pomponi, Fabrizio Cesare, Alessandro Trabace e Valerio Pompei. Vi aspettiamo!».