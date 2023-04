Sesta edizione dell’EcoMob, la Fiera della Mobilità a Pescara

PESCARA – “Sarà piazza della Rinascita a ospitare, dal 12 al 14 maggio prossimi, la sesta edizione dell’EcoMob, la Fiera della Mobilità sostenibile. Ben 200 gli espositori che per tre giorni ci offriranno a Pescara una full immersion in tutto ciò che riguarda ecologia, rispetto dell’ambiente e transizione verde nel settore della mobilità, con una maggiore apertura verso le scuole e la presenza di 100 studenti per un evento dedicato specificatamente ai ragazzi, oltre che il coinvolgimento dell’Università, senza dimenticare un momento di intrattenimento affidato al comico di Zelig Diego Parassole”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli ufficializzando l’esito della seduta che ha visto la presenza di Gianluca Giallorenzo, tra i promotori dell’EcoMob.

“Negli ultimi anni l’Agenda dell’amministrazione comunale ha senza dubbio portato i temi della sostenibilità ambientale al centro dei propri investimenti – ha sottolineato il Presidente Petrelli –. Lo abbiamo visto con le opere realizzate per l’installazione delle centraline di ricarica elettrica, oltre 200, per auto e scooter, e poi l’esplosione dell’uso dei monopattini in affitto, la politica del bike sharing con oltre 400 bici a pedalata assistita disponibili sulla città e anche gli scooter elettrici in affitto, sino al progetto Pedibus per i bambini. Merito di tali iniziative è stata anche l’attività informativa condotta dal 2018 a oggi attraverso la Fiera Ecomob che ci ha fornito, ogni anno, un quadro aggiornato sulle novità del settore. Quest’anno l’iniziativa, come ha comunicato Giallorenzo, cresce in termini di rilevanza e respiro: innanzitutto cambia location, lascia gli spazi del Marina di Pescara e si sposta nel cuore centrale della città, piazza della Rinascita, e l’evento si svolgerà nei giorni del 12, 13 e 14 maggio, una crescita ovvia per una rassegna nata nel 2018 in maniera pioneristica e che di fatto è stato il primo evento di cultura ecosostenibile nel centro-sud Italia, un vero incubatore di idee sulla sostenibilità messo a disposizione della comunità per cominciare a informare in modo consapevole sulla necessità di muoverci verso una mobilità sostenibile, un turismo sostenibile, e l’applicazione dell’ecologia nel quotidiano, dalla raccolta differenziata all’abbattimento dell’utilizzo della plastica al rispetto della natura, dell’ambiente e del mare, dando alle pubbliche amministrazioni anche gli strumenti per educare il cittadino.

Quest’anno vivremo la sesta edizione dell’EcoMob: il Villaggio della sostenibilità verrà allestito innanzitutto in piazza della Rinascita con un’area convegni che sarà animata da tre giorni di incontri e dibattiti, quindi ci sarà il reparto dell’automotive con tutti i brand che esporranno le novità del mercato in termini di mobilità offrendo anche la possibilità ai cittadini di effettuare test drive gratuiti di auto e scooter elettrici, quindi ci saranno gli stand di Comune di Pescara, Regione Abruzzo e delle Università che organizzeranno momenti formativi. Tra i momenti clou abbiamo previsto nella prima giornata, il venerdì, uno spazio organizzato con Legambiente, Arta e l’Università con 100 ragazzi dei nostri Istituti superiori che parteciperanno a due spazi, il primo dedicato alla sostenibilità e il secondo con una passeggiata sul lungomare coordinata dall’Università per mettere in evidenza la trasformazione urbanistica in senso sostenibile. Il venerdì pomeriggio ci sarà il convegno sulla sicurezza stradale; il sabato mattina il convegno sulle Comunità energetiche e il sabato pomeriggio l’approfondimento sulla figura del mobility manager con chiusura alle 19 affidata allo spettacolo del comico di Zelig Diego Parassole sulle tematiche ambientali ed economia circolare. La domenica mattina sarà dedicata al progetto del Comune di Pescara che insegnerà ai presenti alcune operazioni tecniche da eseguire sulle bici elettriche. Le ultime edizioni – ha aggiunto il Presidente Petrelli – hanno fatto registrare circa 8-9000 presenze, numeri che siamo certi cresceranno anche in virtù di una location completamente nuova”.