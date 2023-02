Servizio gratuito di doposcuola a Chieti Scalo con Erga Omnes

CHIETI – I volontari di Erga Omnes, ormai dal 2011, tra i vari servizi attivi in ambito psico-sociale, svolgono il servizio gratuito di doposcuola, presso la sede operativa in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino), ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30.

Il servizio di doposcuola si pone l’obiettivo di aiutare gli studenti della scuola primaria di primo e secondo grado, mirando a migliorare sinergicamente il rendimento scolastico e il benessere personale. Il metodo di lavoro di tipo psico-pedagogico si basa su: comprensione delle esigenze dello studente; individuazione dello stile di apprendimento; valorizzazione dei punti di forza e delle risorse personali; promozione e utilizzo di strategie e metodi efficaci e, infine, potenziamento della motivazione e dell’autonomia nello studio e nell’apprendimento.

Durante il servizio i bambini e i ragazzi vengono assistiti da volontari professionisti nell’ambito educativo che si occupano di accoglierli con uno studio guidato, assistito e potenziato in base alle caratteristiche e necessità del singolo.

E’ richiesto un simbolico contributo associativo, tramite il tesseramento all’Associazione, per venire incontro alle spese di gestione. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0871-450291 o inviare un’e-mail a: info@erga-omnes.eu