Servizi pronto Farmaco e Spesa a Chieti: ecco a chi sono destinati

Il sindaco: “Si tratta di servizi che riguardano in modo particolare famiglie che in casa hanno pazienti covid o in quarantena. La prestazione è gratuita e attiva dalle 8 alle 20”

CHIETI – Com’è noto, in questo periodo di emergenza sanitaria è operativo il Centro Operativo Comunale per segnalazioni e interventi. Il Coc ha un centralino che risponde al numero 0871/307127 a cui ci si potrà rivolgere per avere informazioni e richiedere interventi.

“Si tratta di servizi che riguardano in modo particolare famiglie che in casa hanno pazienti covid o in quarantena – spiega il sindaco Diego Ferrara – e persone del territorio che si trovano in isolamento fiduciario. Telefonando al numero della centrale operativa del Coc, la cui sede è stata ubicata nei locali dell’associazione di protezione civile Valtrigno, gli interessati potranno usufruire dei servizi #ProntoFarmaco e #ProntoSpesa e ottenere così la consegna a domicilio di medicinali e viveri necessari. È un servizio gratuito che i volontari svolgeranno su tutto il territorio cittadino, per essere da supporto a chi è costretto a stare in casa per curarsi o capire se è stato contagiato”.