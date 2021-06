Serie D, Castelnuovo Vomano – Tolentino in diretta: dove vedere la partita

CASTELNUOVO VOMANO – Dopo la sosta forzata di tre settimane causa Covid, il Castelnuovo Vomano torna in campo domenica 6 giugno alle 16 per ospitare il Tolentino nella trentunesima giornata del girone F di Serie D.

Fermata quindi la catena del contagio, grazie anche a quindici giorni di stop assoluto anche dagli allenamenti, si torna in campo per quello che si prospetta un duro tour de force finale nel quale, in attesa dell’ufficialità che potrebbe arrivare lunedì, per poter recuperare tutte le gare, la squadra potrebbe dover affrontare sette gare in soli quattordici giorni con doppio turno infrasettimanale il mercoledì e il venerdì.

Ancora 7 i positivi nel gruppo squadra, oltre allo squalificato D’Egidio, che non potranno essere quindi della gara, con mister Guido Di Fabio costretto quindi a ridisegnare in parte la formazione : “Viste le assenze e gli impegni ravvicinati dovremo fare di necessità virtù, ma sono sicuro che, come sempre, chi andrà in campo lo farà dando il massimo.”

La gara si disputerà domenica 6 giugno alle 16 sul terreno del “Comunale” di Castelnuovo Vomano a porte chiuse, e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube del Castelnuovo Vomano, che provvederà anche ad aggiornamenti live sul proprio profilo instagram.