CASTELNUOVO VOMANO – Si disputerà mercoledì 24 novembre, a porte chiuse presso lo stadio di Castelnuovo Vomano, il prosieguo della gara Castelnuovo Vomano-Recanatese, settima giornata del girone F di serie D, interrotta lo scorso 30 ottobre al 2’ del secondo per un infortunio occorso all’arbitro con gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Minella. La gara riprenderà dunque dal momento dell’interruzione e, come da regolamento, non potrà essere schierato chi era squalificato o chi è stato sostituito prima dell’interruzione. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube del Castelnuovo Vomano.

Serie D, Castelnuovo Vomano – Recanatese si riprende il 24 novembre ultima modifica: da