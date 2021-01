Serie B, Chievo – Pescara 3-1: il racconto del match

I biancazzurri escono sconfitti dal Bentegodi dopo un primo tempo giocato su buoni livelli. Decisivi due errori difensivi nella ripresa

VERONA – Pescara sconfitto per 3-1 a Verona contro il Chievo nella gara da poco terminata e valida per la 20ma giornata del campionato di Serie B. Dopo un primo tempo equilibrato con il botta e risposta tra Palmiero e Maistro nella ripresa gli ospiti cinici decidono il match con le reti di Mogos e De Luca sfruttando al meglio due disattenzioni difensive: nella prima il rinvio in area di Sorensen con palla che arriva sui piedi del giocatore avversario mentre nella seconda corridoio libero, buco creato da Rigoni per il giocatore clivense bravo a entrare in area e a piazzare il diagonale vincente. Nel prossimo turno i biancazzurri se la vedranno con la Reggina che è avanti in classifica di due punti. Andiamo a vedere le azioni più salienti del match con il contributo di Calciomagazine.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo squillo della partita per il Pescara con Maistro che sulla trequarti avanza fino quasi al limite e si vede sporcare dalla difesa in angolo la conclusione. Al 5′ si sblocca il match con la rete di Palmiero: Margiotta cross in area per Garritano, sponda per il compagno bravo a concludere di prima intenzione dal limite e il suo destro preciso si infila alla destra di Fiorillo passando molto vicino al palo. Immediata risposta del Pescara due minuti più tardi con l’incrocio dei pali centrato da Odgaard che ha calciato da posizione defilata appena dentro l’area con il mancino. Nonostante la rete presa dopo appena cinque minuti appare positivo l’approccio del Delfino al match. Al 17′ su appoggio errato di Valdifiori ne approfitta Ciciretti che attacca centralmente sulla trequarti ma la sua conclusione dai 25 metri sibila la traversa. Al 24′ arriva il pareggio del Pescara con una conclusione a mezz’altezza di rara bellezza di Maistro dal limite dell’area in posizione centrale. Gara molto aperta con le due squadre che se la giocano a viso aperto rispondendo colpo su colpo, poche emozioni in questa seconda parte del primo tempo ma buoni ritmi. Al 43′ pericolo in area abruzzese con Sorensen che salva in angolo quindi proteste per un presunto tocco di mano in area ma l’arbitro lascia giocare. All’intervallo senza recupero sull’1-1 botta e risposta tra Palmiero e Maiestro, due reti molto belle e primo tempo godibile.

Dopo appena un minuto della ripresa il Chievo torna in vantaggio: Sorensen in area allontana la sfera che viene raccolta al limite dell’area da Mogos, conclusione al volo con il destro a sorprendere Fiorillo. Altro gol spettacolare al Bentegodi. Al 18′ Busellato liberato in area conclude da buona posizione sull’esterno della rete. Al 27′ Busellato vicino al gol sulla sponda di Ceter in area ma Semper è reattivo a deviare la conclusione. Passano 4 minuti e il Chievo mette in salvo il risultato con De Luca che sfrutta un buco della difesa sulla destra, si infila in area e conclude con un diagonale di destro, palla alla destra di Fiorillo. Al 41′ cross di Nzita per il colpo di testa imperioso sotto misura di Odgaard, palla che supera di poco la traversa. Nei minuti conclusivi azione personale in area di Fabbro che prova a fare tutto da solo e conclude sull’esterno della rete. Dopo 5 minuti di recupero si conclude con il successo per 3-1 del ChievoVerona che dopo un primo tempo equilibrato è stato cinico a colpire due volte su altrettanti errori della difesa avversaria.

TABELLINO

CHIEVO VERONA: Adrian Šemper; Michele Rigione, Maxime Leverbe, Francesco Renzetti, Vasile Mogos, Luca Palmiero (dal 21′ st Joel Obi), Mattia Viviani, Luca Garritano (dal 30′ st Massimo Bertagnoli), Francesco Margiotta (dal 21′ st Michael Fabbro), Manuel De Luca (dal 42′ st Emanuele Zuelli), Amato Ciciretti (dal 30′ st Luigi Canotto). A disposizione: Andrea Seculin, Joseph Colley, Sauli Väisänen, Daniel Pavlev, Matteo Cotali, Emanuele Giaccherini, Jonathan Morsay. Allenatore: Alfredo Aglietti.

PESCARA: Vincenzo Fiorillo; Salvatore Bocchetti, Edoardo Masciangelo (dal 14′ st Mardochée Nzita), Frederik Sørensen, Nicola Rigoni (dal 33′ st Alessio Riccardi), Mirko Valdifiori (dal 14′ st Massimiliano Busellato), Antonio Balzano (dal 20′ st Raoul Bellanova), Fabio Maistro, Stéphane Oméonga, Pepín (dal 20′ st Damir Ceter), Jens Odgaard. A disposizione: Nicolò Radaelli, Fabrizio Alastra, Mirko Drudi, Rodrigo Guth, Paweł Jaroszyński, Dejan Vokič, Amadou Diambo. Allenatore: Roberto Breda.

Reti: al 5′ pt Luca Palmiero, al 24′ pt Fabio Maistro, al 1′ st Vasile Mogos, al 31′ st Manuel De Luca.

Ammonizioni: al 29′ st Vasile Mogos (CHI), al 34′ st Salvatore Bocchetti (PES).

Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa