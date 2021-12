“Seattle. La città, la musica, le storie”, Valeria Sgarella presenta il libro

Il 19 dicembre la rassegna organizzata da Piatti e RadiostART si concluderà con la presentazione del libro pubblicato da Valeria Sgarella per Odoya Edizioni

PESCARA – Domenica 19 dicembre 2021 alle 18, la rassegna “stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” si completa con Valeria Sgarella e con la presentazione di “Seattle. La città, la musica, le storie”, pubblicato nel 2020 per Odoya Edizioni.

Il libro è una vera e propria guida sentimentale dedicata a Seattle, realizzata da Valeria Sgarella combinando, con tono personale e partecipe, le esperienze dei viaggi compiuti per realizzare i suoi precedenti libri e le voci di personaggi che conoscono bene la città e che hanno fatto parte integrante della scena grunge: guide per quanto riguarda le strade, i luoghi ed i quartieri e, allo stesso tempo, testimoni di prima mano dei fatti più intimi e rilevanti della storia musicale della città.

L’incontro sarà moderato da Fabio Ciminiera, conduttore di “Jazz. Un disco al giorno” e de “Il tempo di un altro disco” su RadiostART. Al termine della presentazione, la serata prosegue con il dj-set di Matteo Di Battista.

“stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” si svolge a Piatti (music shop, bar e bistrot sito in Via Poerio 16/18 a Pescara) con ingresso libero.

“Seattle. La città, la musica, le storie” ci porta direttamente nelle strade di Seattle, città americana che, nell’ultimo decennio, ha giocato un ruolo fondamentale nel mondo tecnologico, tanto da meritare la definizione di “Silicon Valley del Nord” nonché un posto tra le città più ricche degli Stati Uniti. Si parte dai luoghi che hanno accompagnato la nascita della musica grunge – ripercorrendo strade, locali, sale d’incisione e parchi – e si arriva ai giorni nostri, raccontando la genesi d’imprese e grandi marchi che sono nati a Seattle e che oggi dominano l’economia mondiale come, tra gli altri, Boeing, Microsoft, Starbucks e Amazon.

Il libro offre un possibile filo conduttore tra la Seattle, oscura ma gloriosa, di ieri e la Seattle, stravagante ma selettiva, di oggi. Valeria Sgarella porta le esperienze dirette maturate nei viaggi compiuti nella città dello stato di Washington per realizzare i suoi libri e le voci delle persone che conoscono bene la città, che hanno fatto parte integrante della scena grunge e che sono state per l’autrice fonti di prima mano.

Valeria Sgarella ha lavorato per oltre vent’anni nelle radio private come autore e speaker e, per cinque anni, a MTV Italia come assistente di produzione. Contemporaneamente ha scritto (e scrive) di musica per una serie di magazine musicali, tra cui Rolling Stone e Humans Vs Robots. Ha pubblicato tre libri dedicati al movimento grunge e alla città di Seattle – “Andy Wood, l’inventore del grunge” (Area51/Ledizioni), “Oltre I Nirvana” (Edizioni del Gattaccio), “Seattle. La città, la musica le storie” (Odoya) – e un volume monografico su Billie Eilish.

“stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” è la rassegna organizzata in sinergia da Piatti con la webradio RadiostART (radiostart.it). Sette incontri, in programma sempre la domenica pomeriggio fino al 19 dicembre, in cui si alterneranno presentazioni di libri e dischi, così come si alterneranno diversi speaker di RadiostART nelle doppie vesti di moderatori e performers.

Il nome della rassegna deriva da un gioco di parole tra il nome della web radio e le originali e stuzzicanti tapas che saranno servite dal bistrot Piatti durante e dopo le presentazioni. “stARTers @ PIATTI” approfondisce le diverse anime di RadiostART, web radio nata quattro anni e caratterizzata da un palinsesto che spazia tra diversi generi musicali e si occupa anche di letteratura, cinema, serie tv ed informatica. Allo stesso tempo, la rassegna annovera tra gli ospiti diversi esponenti importanti del giornalismo musicale italiano e artisti che fanno della sperimentazione la loro cifra stilistica.

A coordinare e moderare gli incontri saranno appunto i vari speaker di RadiostART che si esibiranno anche in selezioni musicali attinenti ai temi trattati durante e dopo le presentazioni.