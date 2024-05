Scuola Professione Danza premiata per il successo a New York

PESCARA – “Sono 23 le ‘stelle’ della Scuola Professione Danza di Pescara che lo scorso aprile hanno conquistato il primo posto in classifica nel concorso mondiale di danza classica e contemporanea dello Youth America Gran Prix svoltosi a New York al Lincoln Center. Parliamo di una istituzione nel comparto della danza alla quale oggi Comune di Pescara e Regione Abruzzo hanno voluto tributare un omaggio consegnando una targa celebrativa e pergamene ricordo per fissare nel tempo e nella memoria un evento di rilevanza straordinaria che ha dato lustro e prestigio al nome della nostra città”. Lo ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli aprendo l’incontro con le 23 atlete di Professione Danza, con le famiglie e con la fondatrice della struttura Michela Sartorelli. Presenti il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e il sindaco Carlo Masci.

“Il plauso va sicuramente agli atleti giovanissimi che hanno saputo difendere i colori dell’Italia e del capoluogo adriatico – ha detto il Presidente Sospiri -, ma va anche alle famiglie, ai genitori, che hanno permesso ai nostri ragazzi di partecipare a un evento storico che lascerà un segno e un ricordo incancellabili nelle loro vite. La Regione Abruzzo individuerà le giuste misure per far sentire in modo tangibile la propria vicinanza, fermo restando che a questo punto mi attendo un grande spettacolo di danza in apertura della prossima stagione del Festival dannunziano il prossimo settembre, magari anche con la messa in scena dello spettacolo portato a New York”.

“Il ringraziamento va sicuramente al maestro Sartorelli che con Professione Danza, aperta nel 2011 – ha detto l’assessore Martelli – ha raggiunto un grande obiettivo, un sogno, ossia fondare una scuola per far diventare la danza una professione”.

“Avete portato il nome di Pescara a livello intercontinentale – ha aggiunto il sindaco Masci -. Con questi giovani pescaresi siamo saliti sul tetto del mondo che è straordinario per una città che vive di sport quale strumento di turismo e vitalità economica”.

Subito dopo il Presidente Sospiri ha consegnato la targa della Regione Abruzzo, l’assessore Martelli e il sindaco Masci hanno consegnato le pergamene ai seguenti atleti che hanno partecipato, ossia Elisa Fardella, Giacomo Giampaolo, Irene Iaccarino, Edoardo Luis Mancini, Giulia Valente, Sofia Bolgini, Federica Ciocca, Luca D’Angelo, Greta D’Aurelio, Chiara Di Renzo, Mariateresa Ferro, Lucrezia Mambella, Maura Moggi, Nicla Navelli, Claudia Tinari, Marlene Marzocchi, Martina Anniciello, Chiara D’Alo’, Rebecca Gentile, Rebecca Menna, Sara Resta, Davide Storto, Giada Germano. I giovani talenti Abruzzesi sono approdati negli USA dopo avere vinto le finali europee tenutesi a Verona lo scorso novembre e si sono giocati il podio con oltre 2000 partecipanti provenienti dai 5 continenti. La giuria internazionale era formata dai direttori delle più grandi Accademie e Compagnie mondiali come Royal Ballet, Opera di Parigi, American Ballet, Princess Grace di Montecarlo. I ragazzi di Professione Danza hanno danzato su una coreografia della Maestra Roberta Ferrara coreografa di fama internazionale e docente fissa della scuola Pescarese.