“Scuola di tombolo aquilano”: la presentazione a L’Aquila

L’AQUILA – Sabato 27 Maggio 2023, dalle 16:30, presso il Laboratorio “Maria Luisa Camerini Bafile” sito in Via Cascina 34-36, la “Onlus Antonio Padovani” e l’Associazione Il “Miracolo Bianco delle Mani”, presenteranno la Scuola di Tombolo Aquilano che, come prima iniziativa, proporrà un percorso formativo per insegnare questa meravigliosa ed antichissima arte. Interverranno tra gli altri Gianni Padovani, presidente della Onlus, e Rita Fattore, presidente dell’Associazione. È importante ribadire che l’Associazione il “Miracolo Bianco delle Mani” partecipa al progetto di candidatura per il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO e vede il tombolo aquilano come unico rappresentante del merletto abruzzese.

Lo scopo della Scuola di Tombolo Aquilano è quello di costruire un percorso di formazione permanente che sostenga questo importante “sapere” locale con atti concreti e che ne esplorino le molteplici possibilità di utilizzo.

L’evento del 27 non esaurirà certamente le attività della Scuola che promuoverà nei prossimi mesi un brand, un insieme di progetti e varie collaborazioni con lo scopo di rilanciare il tombolo aquilano come attrattore di un turismo di qualità e come volano per lo sviluppo economico. L’Aquila deve inserirsi a pieno titolo nel momento attuale di riscoperta del merletto artistico da parte dell’alta moda italiana, dell’artigianato dei gioielli e dei complementi d’arredo. Vogliamo promuovere il tombolo come arte, come cultura, come prodotto artigianale tipico che può presentare opportunità di lavoro e crescita del comprensorio.

Un progetto ambizioso che vuole promuovere una delle massime espressioni del nostro artigianato artistico ed insieme L’Aquila, i suoi talenti, ed uno sviluppo di qualità fondato sulle tipicità locali.