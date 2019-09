Scuola Calcio Chieti Calcio Femminile 2019 – 2020

CHIETI – Il progetto Scuola Calcio Chieti Calcio Femminile si rivolge a tutte le bambine dai 4 ai 16 anni. Si tratta di un progetto tecnico volto a individuare sul territorio bambine che amino il calcio e possano sviluppare le proprie qualità e attitudini insieme a tecnici qualificati.

Alla base c’è la volontà di formare calciatrici felici e secondo principi e criteri stabiliti dalla proposta tecnica, sportiva ed educativa della Chieti Calcio Femminile.

L’obiettivo dunque è quello di far maturare le giovani calciatrici per garantire a tutte di accrescere il proprio talento sportivo vivendo in ambienti ispirati ai valori dello sport e rispettando i principi che contraddistinguono da sempre il Chieti: tradizione, esperienza, determinazione, stile, eccellenza e passione.