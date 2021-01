Screening su studenti e personale scolastico, il bilancio a Campli

CAMPLI – Conclusa a Campli anche la seconda e ultima giornata di screening su studenti e personale scolastico. Oggi, martedì 5 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Piane Nocella sono stati effettuati 201 tamponi, di cui 149 tamponi agli alunni, pari a circa il 70% degli studenti dei plessi di Campli e Campovalano.

Nel complesso, nei due giorni di screening sono stati effettuati 418 tamponi, tra studenti e personale scolastico. In particolare, considerando l’intero Istituto Comprensivo di Campli (plessi di Marrocchi/Sant’Onofrio, Campli e Campovalano) sono stati sottoposti a tampone circa 2 alunni su 3.

“Si tratta di un risultato molto importante in termini di partecipazione per il quale ringrazio tutti i genitori, i ragazzi e il personale per la sensibilità dimostrata” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questa iniziativa: “Grazie a tutti i volontari, al Nucleo Comunale di Protezione Civile, all’Associazione dei Carabinieri in Pensione, i medici, gli infermieri, i Carabinieri, i Vigili Urbani, i dipendenti comunali e tutto il personale che si è reso disponibile”.