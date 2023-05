Scordella riconfermato sindaco di Silvi: “si può avere fiducia nella politica”

SILVI – “Cinque anni fa, tenni il mio primo discorso da candidato a Sindaco del nostro paese, mi ricordo l’emozione di parlarvi per la prima volta guardandovi negli occhi, ancora mi trema la voce. Allora come oggi sono profondamente toccato e orgoglioso del sostegno e del caloroso supporto dimostratomi dai Silvaroli e da tutti coloro che hanno creduto nella nostra coalizione, seguendo fino alla fine il cammino che ci ha ripagato con la vittoria. Qualcuno dice “li avete doppiati” qualcuno dice “bis” , ma la realtà dice che siamo diventati più forti, più fieri e tutti più orgogliosi di essere silvaroli. Abbiamo dimostrato la nostra identità di Silvaroli e la nostra voce è arrivata fuori confine. Siamo riusciti a dimostrarvi che si può avere fiducia nella politica, nell’onestà portata avanti sempre e solo negli interessi della comunità. Gioiremo dei traguardi, parleremo dei nuovi progetti in cantiere… grazie per aver permesso alla nostra Silvi di avere di più. Continuiamo insieme nella giusta direzione con progettualità e concretezza” è questo il messaggio del riconfermato sindaco di Silvi, Andrea Scordella.

