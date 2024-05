Scopertura della targa di intitolazione a Villa Sabucchi

Martedì 14 maggio 2024 al parco di Villa Sabucchi l’evento che darà un significato particolare alla giornata del 14 maggio 2024

PESCARA – Appuntamento a Pescara per l’edizione 2024 di Scienza under 18, la rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati alle studentesse , agli studenti e alla cittadinanza. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara e l’Università “G.D’Annunzio” di Chieti – Pescara. Tra i partner dell’evento figurano le principali istituzioni locali, l’Università, le associazioni e le scuole della regione. L’obiettivo principale è quello di portare la scienza in piazza attraverso eventi altamente coinvolgenti.

La manifestazione finale che chiude il ciclo annuale si tiene nel mese di maggio in tutte le sedi regionali e rappresenta un originale viaggio nell’universo delle tematiche scientifiche. Come ogni anno, anche in questa primavera del 2024 a Pescara si rinnova la preziosa collaborazione con le scuole che propongono laboratori didattici ideati e comunicati da studentesse e studenti. I progetti verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, robotica. Verrà dato ampio spazio alle tematiche inerenti la salute planetaria (persone e pianeta ), una delle mission sostanziali di Su18 Pescara. Negli appuntamenti in calendario si parlerà di lotta allo spreco e di prevenzione.

Come ogni anno, sarà presente un gazebo interattivo, dell’ Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara verso “La Notte Europea dei Ricercatori”. L’evento che darà un significato particolare alla giornata del 14 maggio 2024 è associato alla Scopertura della targa di intitolazione dell’area all’interno di Villa Sabucchi, antistante l’antica torre, a Margherita Hack alla presenza di Sindaco, Assessore all’istruzione e alla cultura, del Magnifico Rettore dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ,della coordinatrice di Ateneo della “Notte Europea Dei Ricercatori”, la presidente di Su18Pescara per l’Abruzzo, Carla Antonioli , direttrice scientifica dell’evento e rappresentanti di Scienza under 18 Pescara , associazione organizzatrice , rappresentante di “Donne e Scienza”, di una donna di scienza della nostra regione oltre a chi è presente alla manifestazione. Inoltre molte saranno le attività dedicate a Margherita Hack .