Scomparsa di Vitaliano Patricelli, i messaggi di cordoglio

MONTESILVANO – “La scomparsa di Vitaliano Patricelli ci addolora molto. Lo ricordiamo con commozione perché è stato un uomo che con passione ha saputo trasmettere alla politica l’importanza della sport e dell’umiltà. Con noi ha percorso anche la strada che ha portato alla ricostruzione del partito dei moderati e del centro dei cristiani democratici in Abruzzo”. E’ il ricordo che tracciano di Vitaliano Patricelli, il Segretario Regionale e provinciale di Pescara dell’UDC Enrico Di Giuseppantonio e Valter Cozzi.

“Con lui ho condiviso l’esperienza politica nella Democrazia Cristiana – aggiunge Di Giuseppantonio – e le nostre strade si sono spesso incrociate quando lui Vice presidente della Provincia di Pescara e io come giovane assessore al Turismo in quella di Chieti, ci siamo spesso trovati a confrontarci sulle nostre idee e sui progetti da portare avanti. Una collaborazione che è stata importante nella nostra esperienza di amministratori. Buon viaggio Vitaliano”.

Il sindaco Ottavio De Martinis sulla scomparsa di Vitaliano Patricelli: “Ho appreso questa mattina della scomparsa di Vitaliano Patricelli, personaggio molto conosciuto in città per i suoi trascorsi sportivi e nel mondo della politica regionale – afferma il primo cittadino – . Montesilvano perde uno dei suoi figli più cari, un uomo generoso, una persona perbene che amava tanto la sua città. Vitaliano nel corso degli anni ha rivestito a lungo il ruolo di presidente provinciale del Coni di Pescara ed è stato vice presidente della Provincia di Pescara, eletto nella Democrazia Cristiana. Nel 1982 ha istituito l’assessorato allo sport provinciale per tutelare il settore dilettantistico. Molti lo ricordano come allenatore nella panchina del Pescara, in coppia con Enzo Falini nella stagione 1971-72, alla guida dell’Angolana, del Lanciano e della sua Montesilvano. Vitaliano lascia la moglie Maria Rosaria Parlione, più volte assessore comunale e le figlie Samantha e Annika. Alla sua famiglia giungano, a nome mio e dell’amministrazione comunale, le più sentite condoglianze”.